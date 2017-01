Ariana Grande hace famoso a este albañil por sus sensuales movimientos

Un trabajador de la construcción se ha hecho famosa gracias a Ariana Grande y a sus sensuales movimientos.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram el video donde aparece el canadiense Tony Restrivo mostrando sus provocativos pasos de baile.

Todo fue propiciado por la esposa de este guapo albañil, Sandy Zaza, ella fue la responsable de grabar a su marido bailando al ritmo del “Into You”. Además, fue la misma Zaza quien publicó el video en su Facebook, acompañado del siguiente mensaje: !He’s gonna kill me but I couldn’t resist” (Me va a matar, pero no pude resistirme).

Posteriormente las imágenes fueron compartidas cientos de veces hasta llegar a Ariana Grande, quien las retomó en su red social junto con las palabras: “Hell Yeah Dude #thathkick #mood” y gracias a esto, el sexy albañil rápidamente se viralizó y ahora ha ganado gran fama en Internet.

En el video podemos ver a Tony Restrivo en medio de su trabajo, en plena construcción, moviéndose al compás de la música de Ariana con una muy buena coreografía y sexies movimientos.

También te puede interesar:

Calendario de entregas de premios de cine rumbo al Oscar 2017

Mamá de Zahara pide a Angelila Jolie que la deje ver a su hija