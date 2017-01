Michelle Renaud se prepara para recibir a su hijo Mateo

Con gran entusiasmo inició el año la guapa Michelle Renaud, quien se encuentra en las últimas semanas de gestación para darle la bienvenida junto a su esposo Josué Alvarado a su primer hijo que llevará por nombre Marcelo.

Luciendo una pancita de casi ocho meses con un cómodo vestido gris y mallones negros con botas a las rodillas, la actriz acudió a la presentación y estreno de la nueva serie “Súper X”, misma que le trajo “torta bajo el brazo” para este 2017.

“Definitivamente nunca se sabe cuándo escoja, pero por hay de un mes y medio yo creo debe de estar llegando”, dijo a JDS luego de la presentación de “Súper X”, serie realizada para la plataforma Blim donde es co-protagonista.

La guapa actriz mencionó que está nerviosa por su próxima maternidad porque no sabe cómo va a tomar ese momento que espera con tantas ansías. “Estoy muy nerviosa, pero ahorita estoy contenta porque en unos años mi bebé verá esta serie y dirá, ‘mi mamá salió allí’, me hace sentir muy orgullosa”.

Para Michelle, esta serie que trata una historia de ficción con poderes sobrenaturales es muy especial porque la empezó a grabar cuando no estaba embarazada, “entonces el bebé que según yo iba a tardar en llegar justo llegó con la magia de esta serie que es un gran augurio”, detalló.

Al preguntarle qué poderes le daría a su hijo, mencionó que le gustaría que tuviera “la nobleza que tiene el personaje de Alex (Alex Ricco), la simpleza que tiene Lalo (Mauricio Llera), la locura que le vale el mundo de Vicky (su papel) y el ingenio de Simón (Paco Rueda)”, los protagonistas de este proyecto que promete ser del gusto del público treintañero.

A sus 28 años, Renaud recordó que no pensaba tener hijos a su corta edad, sin embargo, haber encontrado a la pareja de su vida y casarse en noviembre del año pasado le cambió el chip, lo que a muchos chavos de su edad no les llega.

“Hay muchos chavos que no saben qué van a ser de su vida, tengo 28, ya me casé tengo un hijo pero hace un año no sabía qué onda, y creo que estamos en esta etapa que no nos hallamos, hay mucha violencia e historias tristes”, mencionó ante los últimos acontecimientos en el país.

Mientras ella sigue vigente en la televisión con este proyecto, tiene uno más grande que es aprender a ser de un bebé. “Haré todo menos descansar y el mejor proyecto del mundo es la maternidad, le voy a dedicar todo el trabajo del mundo y voy a estar a lo que el bebé necesite”, expresó.

Asimismo, dejó claro que no se va a retirar de la actuación porque siempre lo ha dicho, “mi primer hijo es la actuación, mi vida y pasión es eso, sí extraño hacerlo, pero voy a ser una mamá que se llevará a su hijo a los foros”, finalizó.

