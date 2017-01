Mc Davo y Smoky listos para su primer show en El Plaza Condesa

Emocionados de presentarse por primera vez en la Ciudad de México, los cantantes de música rap MC Davo y Smoky se reportan listos para su concierto denominado Flow Fest que se llevará a cabo en El Plaza Condesa donde harán vibrar a sus fans con sus viejos y nuevos éxitos como La propuesta.

“Oficialmente es el primer evento masivo de Smoky en cartelera junto a MC Davo y Prymanena. Vamos a tener un show bien completo y cada quien en su línea musical y las colaboraciones que tenemos”, contó en entrevista con JDS Antonio Torres mejor conocido como Smoky.

El llamado Rapero romántico de Mazatlán, Sinaloa, expresó que gracias a sus éxitos como Andamos de Parranda y Amo tus fotos en YouTube, además de las colaboraciones con MC Davo en La Propuesta y desde que le abrieron el concierto a Daddy Yankee, sus fans ya les demandan un show en grande como éste; gracias a los views (16 millones) que tienen en sus videoclips.

Aunque hay una infinidad de géneros musicales urbanos, Mc Davo, oriundo de Nuevo León, Monterrey, se considera parte del trap o rap urbano dentro del cambio generacional millennial. Eso sí, ellos todavía alcanzaron las redes como MySpace y Fotolog.

“Yo no sé si eso entra en los millennials o no, nos tocó vivir el cambio y para bien, era una manera ligera y normal de vivir las redes”, señaló David Sierra, conocido como Mc Davo, y quien acaba de ser papá de una nena de nombre Valentina.

El estilo de Mc Davo y Smoky

El cantante de temas como “Los buenos”, “Mis defectos”, “Debes de saber” apuntó que lleva nueve años en la música sin tirar nunca al reggaetón pero hay que adaptarse a los cambios.

“Nunca he hecho reggaetón. Apenas tiré una rola para las redes y suena así, pero seamos sinceros en esta época uno no puede llenar un disco con puro rap de este.Puedes tirar dos tres pero adaptarte a lo de hoy”, acotó el rapero con tintes de hip hop.

Aunque no son fans de J Balvin, Maluma, Gente de Zona, Vico C, Daddy Yankee, Wisin, Yandel, consideran que tienen ciertas influencias musicales y sueñas con hacer algunas colaboraciones con algunos. “Es el negocio, no si vas a ganar más o no”, dijo Davo.

Gracias a sus éxitos musicales en las redes sociales, los jóvenes artistas ahora son arropados por la disquera Warner Music, empresa con la que este año lanzan por separado su propio disco. Smoky tendrá su placa para el mes de marzo y Davo para el mes de abril con nuevos temas musicales.

Mientras eso sucede, será el 25 de febrero que se presenten en El Plaza Condesa de la CDMX, donde su telonera será “Prymanena”, rapera originaria de Obregón Sonora, quien actualmente trabaja en su disco debut de la mano de “BEATBOY” productor de Smoky