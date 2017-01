Sexta temporada de “New girl” se estrena el 25 de enero

La nueva temporada de la serie “New girl”, que marcará el debut como directora de la actriz Zooey Deschanel, se estrenará este 25 de enero, a través de un canal de paga.

Luego de cinco temporadas, la protagonista Deschanel, nominada en tres ocasiones al Golden Globe, fue la encargada de dirigir el primer capítulo de la sexta entrega de esta serie que se transmite por Fox.

“House Hunt” es el nombre del primer capítulo, en el que “Nick” (Jake Johnson) regresa de pasar el verano en Nueva Orleans, y “Jess” (Zooey) dedicará todos sus esfuerzos a una multitud de pasatiempos sin sentido para no lidiar con sus sentimientos hacia él.

Por su parte, “Schmidt” (Max Greenfield) y “Cece” (Hannah Simone), comienzan la búsqueda de una casa propia, mientras que “Winston” (Lamorne Morris) tratará de equilibrar su nueva relación a distancia con “Aly” (Nasim Pedrad), se informó en un comunicado.

Para esta nueva entrega, compuesta de 22 episodios, la actriz Megan Fox regresará con su personaje de “Reagan”, farmacéutica y pareja de “Nick”.

Things are about to get awkward… 😳 Watch a brand new #NewGirl this Tuesday at 8/7c on @FOXTV. pic.twitter.com/q86Mef0SOc

— New Girl (@NewGirlonFOX) January 21, 2017