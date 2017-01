Esta es la canción de la Marcha de las Mujeres que ya es viral

Una canción de una cantautora de Los Ángeles que fue interpretada a capela durante la Marcha de las Mujeres en Washington ha sido adoptada como el himno de este movimiento.

MILCK, cuyo nombre verdadero es Connie Lim, encabezó el sábado a una veintena de mujeres con gorros rosados de orejas puntiagudas para interpretar su canción Quiet, sobre la superación del abuso físico y sexual. La canción dice “I can’t keep quiet”, “no puedo quedarme callada”.

La directora de cine Alma Har’el escribió en Facebook que se encontró con las mujeres cantando y grabó su interpretación. Para el lunes por la tarde, su video había sido visto más de nueve millones de veces.

La canción es parte de la campaña en redes sociales #ICantKeepQuiet, que busca crear conciencia sobre el abuso a las mujeres y las minorías.

Esta es la letra de la canción

“Quiet”

Written by MILCK and AG

Produced by AG

put on your face

know your place

shut up and smile

don’t spread your legs

I could do that

But no one knows me no one ever will

if I don’t say something, if I just lie still

Would I be that monster, scare them all away

If I let the-em hear what I have to say

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh

A one woman riot, oh oh oh oh oh oh oh

I can’t keep quiet

For anyone

Anymore

Cuz no one knows me no one ever will

if I don’t say something, take that dry blue pill

they may see that monster, they may run away

But I have to do this, do it anyway

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh

A one woman riot, oh oh oh oh oh oh oh

Oh I can’t keep quiet

Let it out Let it out

Let it out now

There’ll be someone who understands

Let it out Let it out

Let it out now

Must be someone who’ll understand

Let it out Let it out

Let it out now

There’ll be someone who understands

Let it out Let it out

Let it out now

I can’t keep quiet