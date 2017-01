Milla Jovovich se despide de los zombis en Resident Evil: The Final Chapter

Después de 15 años de la primer película basada en el videojuego de Capcom, Resident Evil, la saga que recrea un mundo postapocalíptico donde la humanidad es devastada por un virus que convierte a las personas en zombis, llega a su fin. Publimetro platicó con la actriz ucraniana, quien ha dado vida a Alice durante las seis cintas que componen la franquicia.

Has sido Alice por 15 años, ¿cómo te sientes al respecto?

— Ha sido un viaje increíble interpretar a este personaje por tantos años, me he divertido mucho personificando a Alice. Amo el mundo de Resident Evil (RE), ya sabes, tener la posibilidad de filmar todas estas escenas de acción, las secuencias de peleas, tener estos sets increíbles, quiero decir, es muy diferente a tu vida diaria. Conocí a mi marido haciendo esta película y ahora tengo dos hermosos hijos… ha sido un viaje increíble.

¿Qué aprendiste de Alice en todos estos años?

— Alice es un gran modelo a seguir, es muy fuerte, feroz y tengo qué decir que definitivamente me inspira. Cuando me despierto en las mañanas y no me siento en mi mejor momento y algo no va como debería o de la forma en la que me gusta, puedo sacar a mi Alice interior para ayudarme a seguir en la dirección correcta.



¿Cuál es tu película favorita de la saga de Resident Evil?

— Sin lugar a dudas ésta, porque me encanta el hecho de que Alice finalmente descubre su propia historia y quién es en realidad. Pero además de eso, mi hija está en la película interpretando a la Red Queen y es asombrosa, me siento muy orgullosa de ella, es una actriz muy talentosa y no hay nada que pudiera ser más mágico que compartir el set con tu hija.

¿Cuál fue la secuencia de acción más difícil para ti en esta película?

— Todas las secuencias tuvieron muchos retos diferentes y eran bastante duras a su manera, pero creo que la de la turbina fue de una de las más difíciles porque nos estábamos congelando, la filmamos de noche, hacía demasiado viento y había una enorme máquina con aspas girando, así que había viento por todos lados, era realmente frustrante, lo cortaba todo, y estuvimos colgando de cables por horas y horas, así que hubo muchos niveles diferentes de retos a lo largo de la cinta.



Esta cinta en particular está llena de acción y es muy rápida, ¿cómo te preparaste para seguir el ritmo?

— No fue nada fácil, porque ahora tengo un bebé y lo tuve prácticamente durante la filmación… Definitivamente fue un gran reto entrar en el modo de superheroína y después volver al papel de mamá, así que fue un poco más difícil de lo que normalmente es para mí el poder perder peso y ponerme en forma para ser Alice, pero trabajé más duro para lograrlo, hice mi mayor esfuerzo y seguí una dieta muy estricta que funcionó, pero tengo que decir que al inicio pensé: “Wow, esto nunca va a pasar”.



¿Tienes algo en común con Alice?

— Sí, creo que soy una persona muy leal, igual que ella.



¿Qué pueden esperar los fans de esta cinta?

— Creo que a los fans les va a encantar, porque definitivamente es la cinta más grande y épica de RE hasta ahora, es la más aterradora, los monstruos son simplemente asombrosos, súper asquerosos y escalofriantes. Además muchas preguntas serán respondidas en esta película sobre quién es Umbrella Corp., quién es realmente Alice y de alguna manera creo que eso va a sorprender a la gente.



¿Éste es realmente el capítulo final?

— Sí, lo es, es el capítulo final porque completa el círculo de la historia, así que no importa cuán duro sea decir adiós, tengo qué hacerlo.

Si tuvieras un zombi frente a ti, en la vida real, ¿qué harías?

— Probablemente correría (risas).

¿Has jugado alguno de los videojuegos de Resident Evil?

— Sí, así fue como me encontré con el mundo de RE, mi hermano menor me introdujo en el videojuego, jugué con él por horas mucho antes de siquiera hacer la película, así que cuando escuché de la cinta yo ya conocía el juego y era fan de él.