Un Óscar con ausencia de latinos: Axel Kuschevatzky

Axel Kuschevatzky, periodista argentino especializado en cine, guionista y productor cinematográfico que desde 2005 conduce el Pre-Show exclusivo de TNT que antecede la transmisión de la entrega de los premios Oscar habló con Metro acerca de las nominaciones anunciadas por La Academia así como sus predicciones para la entrega a celebrarse el próximo 26 de febrero.

¿Qué te parecieron estas nominaciones al Oscar?

— Yo las disfruto. Para ser absolutamente honesto, disfruto siempre pero cuando son películas que me gustan, disfruto más. Que “La la land” esté nominada me resulta muy placentero, es una película muy disfrutable. Claro, siempre se entra en el terreno de la subjetividad, no es que haya una regla establecida para la selección de largometrajes. Tampoco me pareció que las nominaciones tuvieran una gran sorpresa de esas tenebrosas que a veces uno se encuentra. Me parecieron bastante naturales las nominaciones.

¿No te hizo falta Amy Adams?

— ¿Me hubiese encantando que estuviera nominada? Sí. ¿No está nominada? Bueno, estará el año que viene. Tampoco es que nos estemos enfrentando a una gran injusticia de la vida. No ha muerto un ser querido. A veces la gente tiende a exagerar un poco estas situaciones. A mí me gusta que hay como una emoción futbolística al lado del Oscar. Todos son fans de algo, todos tienen una argumentación a favor o en contra de tal cosa y hasta el mejor de los premios -y éste es el mejor de los premios de alguna manera- está cargado de subjetividad. No representa la verdad absoluta, representa la mirada de quienes lo votan. En este caso refleja cómo son las diferentes ramas que son las que eligen los candidatos a cada categoría.

Incluso, hubo quienes se quejaron de que faltaban más latinos nominados, ¿sentiste que fue así?

— Ahí hay que darle una lectura un poco diferente. Esto habla de la gran ausencia de latinoamericanos en los comités de selección de películas extranjeras que tienen como resultante muy poca presencia de la región. En este caso particular, creo que el problema no está en las cinco películas nominadas, sino en las nueve presentadas en la categoría. Y en esto soy muy parcial porque yo fui uno de los productores de “Neruda” así que todo lo que diga aquí sobre este rubro y cinta está cargado de subjetividad, soy responsable de mis palabras… No soy yo el que consideró a “Neruda” una de las películas que tenía que estar por Latinoamérica, más allá de la ausencia de “Neruda” o de la película de Scorcese, “Silencio”. Lo que a todos nos genera cierto nivel de incomodidad es que las cinco cintas nominadas a película extranjera son todas coproducciones con Europa. Hasta la película de “The Salesman” es una coproducción con Francia. Es decir, pareciera ser que el premio de película extranjera está más cerca de Europa, por razones difíciles de discernir, que del resto de los continentes. No hay una película africana o una 100% asiática, porque si bien “The Salesman” es una película iraní, es una coproducción con Francia. Creo que empieza a haber una sensación de que el sistema de selección tiende a empujar un modelo único de película extranjera. Esa es quizá la parte que a a todos los cineastas latinos, nos resulta un poco más ruidoso.

¿Qué te parece que Meryl Streep haya llegado a la 20a nominación?

— Aquí la lectura que uno tiene que hacer es que siempre es Meryl Streep y otras cuatro, ¿no? Creo que más bien se debe a la percepción general que se tiene del talento que es. Lo que hay que decir es que somos contemporáneos de una de las mejores actrices de todos los tiempos y no tenemos más opción de eso. Para mí lo que hizo Meryl Streep en “Florence Foster Jenkins” es de una delicadeza y una dulzura que nos hace acompañar a este personaje que es la peor cantante de todos los tiempos, ¡y no queremos que se entere de ello! Para mí es como la muestra definitiva de alguien con el talento de Meryl Streep. Ella logra establecer un vínculo con el espectador de una intimidad y una ternura que es maravilloso.

Y lo hace parecer tan fácil…

— Sí. Meryl Streep es el segundo gol de Maradona frente a los ingleses en el Mundial del 86. Es un señor corriendo por la mitad del estadio a una velocidad increíble y que parece como si no le costara nada de trabajo y sin embargo es el mejor en la historia del fútbol. Mira yo no soy gran fanático del deporte pero me parece una buena metáfora. Y no es que sea una caminata por el parque. Es el resultado de décadas de práctica.

La 89a entrega del Óscar

En tu experiencia, ¿qué podemos esperar de la 89a entrega del Oscar?

– No creo que “La la land” conquiste los 14 óscares, eso es una exageración total. Pero sí estoy convencido que la película puede llevarse entre ocho y 10 premios. No creo que termine conquistando los premios actorales. No es que no tenga posibilidad pero hay que ganarle en la categoría de Mejor Actriz a Isabelle Huppert, Natalie Portman. Emma Stone no la tiene fácil. La verdad es que los Golden Globes dan una mirada diferente al Oscar pues tiene las categorías de drama y comedia por separado y eso multiplica las posibilidades.

¿Sientes que las categorías que hay en los Oscar son suficientes?

— El mayor problema que tiene la Academia es el deseo de abrir más categorías, por ejemplo la de mejor stunt man, para los dobles de riesgo. Sin embargo, el gran pero es que La Academia no quiere una transmisión de 18 horas, como las transmisiones de los Goya en España que duran cuatro horas y media. Entonces hay un conflicto por el deseo de ser justos al mismo tiempo que mantener un espectáculo atractivo para la audiencia. Para mí es un conflicto que no tiene solución. Lo único que se les ha ocurrido es empezar a dar premios fuera de la transmisión y eso ha generado una discusión profunda y bastante complicada acerca de por qué el premio a mejor director o mejor actor es superior a un premio técnico. Y en realidad se supone que en la industria no hay premios superiores, todos tienen la misma importancia. Dicho esto, nadie agradece al microfonista cuando gana un Oscar (risas).

El pre-show por TNT

¿Cómo te preparas tú para una entrega del premio Oscar?

— Es como volver a la prepa. Es estudiar, obviamente ver todas las películas. En términos personales incluso significa bajar de peso. Rafa Sarmiento no tiene esa obligación porque está fuera de cámara pero a mí sí me toca estar ahí frente a cámara en la alfombra roja. Algo más que suelo hacerlo para estas ocasiones es que cuando tengo amigos nominados, generalmente les escribo antes para que nos encontremos en la alfombra. Es un mecanismo de supervivencia porque no podemos no tener a los latinoamericanos que desfilan por ahí. Es lo mínimo que debemos tener.

Y al final, la competencia en la alfombra se vuelve feroz…

— ¡Uff! ¡Podría contarte tantas anécdotas! Pero al final es una cuestión de suerte suficiente de cruzarte con compañeros de alfombra decentes. Nos ha pasado de tener compañeros de alfombra maravillosos, por ejemplo la gente de CNN en los Golden Globes fueron maravillosos, pero también nos ha pasado de tener de otras cadenas a gente malvada, no voy a decir los nombres porque algunos son figuras públicas. Básicamente nos ha ocurrido de todo. Como pasa en cualquier profesión, que igual te topas con gente extraordinaria como con otros que no pasan de personas.

¿Qué buscan lograr en estas transmisiones?

— Tratamos de hacer la mejor transmisión posible para Latinoamérica. Nuestro objetivo es lograr seriamente una transmisión que se tiene que ver en nuestros países donde llegamos casi a 90 millones de hogares. Además es uno de los picos de audiencia para el canal. En muchos países hay más gente viendo la transmisión por TNT que por televisión abierta. Desde nuestro lado es un montón de responsabilidad saber que nos ven millones de personas que aman el cine. Para los que vamos al cine ésta es la fiesta y yo estoy muy agradecido de ser parte.