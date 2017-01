Representante de Alejandro Fernández demanda a Luis Miguel

La empresa que representa al intérprete mexicano Alejandro Fernández informó que tras año y medio de esfuerzos para dar cumplimiento al contrato con Luis Miguel para realizar una gira y no tener éxito, el equipo de “El Potrillo” se vio en la necesidad de proceder legalmente.

“Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira, lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo. Me hubiera gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público que siempre me ha apoyado, razón por la cual podemos tener esta carrera”, expresó Fernández mediante un comunicado.

“Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos, y aunque no se haya podido realizar esta gira, seguiré con mis fechas y les aseguro que vienen más y mejores cosas, dando lo mejor de mí para todos ustedes, y mientras unos construyen muros, yo siempre seguiré rompiendo fronteras”.

En el documento difundido por Star Productions se detalló que en octubre de 2015 se iniciaron las negociaciones pertinentes para poder realizar una gira entre los artistas Alejandro Fernández y Luis Miguel, misma que se llevaría a cabo de abril a noviembre de 2016.

Ambos artistas firmaron con el promotor de la gira acuerdos preliminares sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos económicos y laborales realizados tanto por Alejandro Fernández como por su equipo de trabajo para llevar a cabo la gira, entre ellos el tener su calendario a la disposición, no se llegó a ningún acuerdo.

A finales del primer trimestre de 2016 se reanudaron las negociaciones para ver si estuviese en condiciones de realizarse de marzo a septiembre 2017.

El tiempo siguió transcurriendo, sin que se elaboraran ni firmaran los contratos, por lo que el equipo de Alejandro Fernández se vio en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hace del conocimiento a la autoridad una serie de hechos relacionados con las negociaciones iniciales de la citada gira.

Por razones tanto legales como de confidencialidad no se proporcionarán más detalles sobre el proceso legal y será la propia autoridad competente la que determine las responsabilidades consecuenciales que del curso del trámite legal se originen, detalló el documento.

