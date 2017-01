Roberto Carlo: Llega al lugar que quería

Te hemos visto en series y telenovelas como Atrévete a soñar, Rebelde, Gossip Girl Acapulco, pero no todos saben que los inicios de Roberto Carlo fueron en tu natal Monterrey cuando eras un niño…

— Así es, toda mi vida he estado en la conducción, desde que tenía 10 años de edad, efectivamente, aquí en Monterrey, en programas como el de Pipo, Burundango.

Yo a José Marroquín Leal le agradezco absolutamente todo, porque fue la primera persona que creyó en mi, que me dio la oportunidad y fue un gran maestro.

Don José Marroquín Leal —la persona, no el personaje Pipo— era muy estricto.

Siempre me decía: no hagas esto, no digas lo otro, no te comportes así, porque yo era un niño y era complicado. Incluso una vez lo vi sin maquillaje en Televisa antes de entrar al aire y le dije Pipo. Me volteó a ver con una cara, me quiso matar con esos ojos que me hizo.

Me llamó a su camerino y me dijo: Jamás me vuelvas a llamar por el nombre del personaje si no estoy personificado, son cosas que tú tienes que aprender y distinguir.

Y créeme, a partir de ahí aprendí muchas cosas. Soy una persona súper puntual gracias a él, porque con él empecé en la televisión en vivo y no te esperan.

Aprendí la disciplina, el respeto, cuidar a un personaje, lo que dices ante un micrófono.

¿Roberto Carlo se considera un actor que conduce o conductor que actúa?

— Yo siempre he dicho que la actuación en mi vida ha sido una consecuencia de la televisión, porque yo empecé como conductor. Pero a la par he tenido oportunidad de trabajar como actor tanto en televisión como en teatro. En Ciudad de México he hecho mucho teatro, sobre todo musicales.

Cuando yo me voy a vivir para allá, lo primero que me sale es la telenovela Atrévete a soñar, como actor. Pero es una oportunidad que me abrió las puertas a muchos lados, geográficamente y laboralmente hablando. De ahí deriva que me llamen para más telenovelas, series, teatro. Y me gusta mucho, pero siempre mi número uno será la conducción.

¿Cómo se da la propuesta para que Roberto Carlo en MTV?

— ¡Uff! Es un tema bastante amplio y complicado del que no quisiera dar detalles porque es cuestión de empresas.

Pero yo estaba en un programa que se llamaba Los XV que soñé, de Televisa Networks, que es televisión por cable.

Después, otra área de Televisa me contrata para conducir una alfombra roja de unos premios de MTV, lo hice, Televisa Networks se enoja por hacer algo para otro canal de paga y me corren de Bandamax. Es la primera vez que lo digo.

Lo sentí injusto y a la vez sentí un alivio, porque yo ya necesitaba crecer y me tenían medio atado.

Y mira, cómo la vida te coloca donde te tiene que colocar. Años más tarde, MTV me da uno de los programas estelares de su canal, que es Are you the one? El match perfecto, donde la vida me cambió personal y laboralmente.

Era el proyecto que yo necesitaba como conductor, para colocarme en ese nivel de conducción que mi trabajo dio a entender.

Estoy feliz, además, porque puedo trabajar para otras empresas, sigo trabajando en Televisa.

MTV tiene esa apertura que me encanta, MTV es lo mejor que me ha pasado en la vida, así de simple.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que te ha dado MTV, que ni siquiera imaginabas que podría hacerse en televisión?

— De entrada, el trato que te da MTV, que no es por levantar el ego, sino por cuidar lo que tienen para que tú puedas dar lo que ellos necesitan de ti. Es un trato extraordinario que en ningún proyecto ni en ninguna televisora me habían dado.

De MTV aprendí también que puedo con todo, fue un reto muy grande para mi. De pronto te llenas de inseguridades y yo no me creía capaz, ni siquiera quería ir al casting cuando me invitaron. Y ahora agradezco al universo que el trabajo y tantos años de picar piedra, sí rindió frutos.

Roberto Carlo aún tiene asignaturas pendientes

¿Roberto Carlo ya llegó a donde un día se visualizó o le falta algún sueño por cumplir?

— Me falta estar en un programa matutino, de planta, donde me guste. Uno de mis sueños que me falta es ese, ser titular de un matutino.

El año pasado estuve a punto de estar en el programa Hoy, de Televisa, las cosas no se terminaron de cerrar, pero aquí en MTV ya me colocaron en un lugar y sé que me estoy encaminando para allá.

¿Sería con MTV?

— Ahorita, por lo pronto, se está armando otra temporada del reality, pero aún no puedo hablar mucho de eso, todavía no se puede anunciar.

Y hay otra propuesta para un programa de televisión en México, del que luego te platicaré.

En sus palabras:

“Tuve muy buenos proyectos como actor, pero como conductor nunca había tenido lo que quería, y ahora lo tengo”.

Roberto Carlo, conductor y actor

