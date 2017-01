Ana Serradilla presume su noviazgo con Christopher Uckermann

Ana Serradilla presume su noviazgo con el ex RBD Christopher Uckermann, relación que aseguró la tiene feliz y muy contenta.

La actriz, quien acudió a la premier de la cinta “El tamaño sí importa”, compartió con los medios de comunicación algunos detalles del romance que inició hace unos meses con el actor y cantante, tras conocerse en el rodaje de una película.

La pareja llegó muy sonriente y de la mano a la función, donde Serradilla comentó que está feliz, al tiempo que dijo que no dará explicaciones de cómo surgió su noviazgo, porque “con que lo sepan quienes deben saberlo es suficiente.

“Siempre he manejado mi vida personal aparte y me da tristeza que se centren en eso”, afirmó la actriz, quien actualmente se encuentra en un receso laboral, tras haber concluido la serie “La viuda negra 2” y las cintas “Welcome to Acapulco” y “Ni un minuto que perder”.

Señaló que no sabe qué proyectos sigan para ella, “estoy abierta a todas las posibilidades, aunque creo que hoy en día la gente quiere ver las series y un contenido diferente”.

La actriz y Uckermann fueron parte de los invitados especiales que llegaron a la premier de “El tamaño sí importa”, comedia que llegará a las salas de cine el próximo 27 de enero, con las actuaciones protagónicas de Vadhir Derbez y Ximena Ayala.

Eugenio Derbez, Julián Gil, Betty Monroe, Tiaré Scanda fueron parte de las personalidades que desfilaron por la alfombra roja del filme, dirigido por Rafael Lara.













