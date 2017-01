Luis Fonsi considera a "Despacito" el nuevo pop

El cantante Luis Fonsi presentó hoy en México su nuevo sencillo titulado “Despacito”, tema que compartió con el reguetonero Daddy Yankee con la idea de entrar de lleno a los duetos que están siendo fenómenos musicales en las redes sociales gracias a su pronta difusión en las redes sociales.

Tras 19 años de carrera musical y ocho discos, el boricua decidió probar el género urbano con un toque de romanticismo junto a uno de los exponentes más rentables del momento. “Es una evolución, me siento cómodo cantando esta canción que al final del día nació en mi guitarra”, contó en conferencia de prensa.

Señaló que las fusiones de pop y urbano han funcionado tanto que su tema “Despacito” para él “es el nuevo pop. Ese ritmo urbano acompañado por Daddy que es una de las estrellas de este género, hay que darle muchísimo crédito a mi hermano”, dijo sobre el tema que él compuso y que ha alcanzado a 10 días de su estreno, 73 millones de visitas en Vevo.

Algo que lo caracteriza para hacer esta música, es que “siempre me ha gustado bailar, quitarte la chaqueta, y esa parte informal que la gente que me conoce sabe que soy hiperactivo, no me considero un baladista de chaleco y corbata”, contó Luis Fonsi.

Para él es importante el ritmo y el romance con una letra sensual sin cruzar esa línea que destaca a su tierra natal Puerto Rico.

Luis Fonsi presente en el homenaje de Juan Gabriel

También dijo sentirse agradecido de ser parte del próximo homenaje oficial a Juan Gabriel. “Es un privilegio ser parte de este homenaje, tuvo la fortuna de grabar junto al maestro en paz descanse hace unos años atrás, cante ‘Querida’ y poder celebrar su música va a ser una linda fiesta, creo que voy a cantar varias canciones”, apuntó el esposo de Águeda López.

A nivel personal, compartió que está viviendo un gran momento bello que le llena el corazón de amor y lo llena de energía al ser padre por segunda vez de Rocco quien nació en diciembre pasado. “Ese balance para mí es importantísimo y doy Gracias a Dios que me regaló otro angelito más”, expresó el músico quien tiene otra hija de nombre Mikaela, de 5 años.

Su labor filantrópica

Portavoz desde hace varios años del hospital St. Jude Children’s Research en Memphis, el cual ayuda a personas con cáncer, Fonsi manda un mensaje a quienes tienen voz para sumarse a labores altruistas.

“Como cantante como figura pública hay que saber usar nuestra voz no solo para cantar nuestras canciones y beneficiarnos nosotros, sino para involucrarnos y crear conciencia para ayudar, algo que a mí me ha importado mucho son los niños y es esta lucha eterna contra el cáncer”, abundó.

Acreedor a un Latin Grammy por la Canción del Año “Aquí estoy yo”, 13 Premios Juventud, 5 Premios Billboard a la Múisca Latina, 3 Premios Oye, entre otros, Fonsi seguirá de gira presentando su sencillo y para sus fans mexicanos lo podrán escuchar el próximo 18 de Febrero en el Centro Dinámico Pegaso de la Ciudad de Toluca en el homenaje “Eternamente Juan Gabriel”.