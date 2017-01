Zoé, listo para regresar a los escenarios en GDL

Pareciera que así como estamos en la temporada de premios en el cine, en la ciudad vivimos la temporada de destape de carteles de los festivales que se avecinan.

El Corona Revolution Fest GDL 2017 presentó el cartel para su nueva edición , en el cual revela que se llevará a cabo el 20 de mayo en el Club Hípico Alamitos, en Guadalajara, Jalisco.

El festival de música convergen diversos estilos musicales, y en años pasados ha contado con artistas como Molotov, American Authors, Cultura Profética, Cartel de Santa, Ximena Sariñana y Plastilina Mosh.

Este año se espera que el evento reúna bandas nacionales e internacionales que convoquen a los fanáticos que asisten al festival, y de esa manera superar los 20 mil asistentes de la edición pasada.

Los organizadores señalaron que sólo se dio a conocer una parte del line-up, ya que próximamente habrá más sorpresas.

La promotora Live Talent unirá esfuerzos con Ocesa para brindar un cartel más atractivo.

Este miércoles se dio a conocer algunas de las bandas que estarán el el maratón musical son: Zoé, Galantis, Richie Hawtin, Maldita Vecindad, Cartel de Santa, Natalia Lafourcade, Oh Wonder, Reel Big Fish, Matador, Hito, Gondwana, Azul Violeta, Camilo Séptimo, Los Mater Plus, NSM PSM, Garigoles, Los Malavibra, Chingadazo de Kung Fu y Ray Coyote.



Boletos

La venta de boletos será a partir del 30 de enero a través del Sistema Ticketmaster. Fase 1: 690 pesos general y 1,250 VIP.