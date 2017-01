Actriz iraní boicoteará los Oscar por racismo de Trump

La actriz iraní Taraneh Alidoosti, que protagoniza la película nominada a los Oscar “El Viajante”, afirmó el jueves que boicoteará la ceremonia como protesta contra el proyecto “racista” del presidente Donald Trump contra los migrantes musulmanes.

“La prohibición de visado para los iraníes de Trump es racista. Tanto si incluye o no actos culturales, no asistiré a la #AcademyAwards 2017 como protesta”, tuiteó la actriz, de 33 años.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosigue su ofensiva contra la migración y podría firmar próximamente un decreto para suspender la entrada al país de ciudadanos de siete países musulmanes, entre ellos Irán, durante un periodo de un mes.

En una entrevista a la televisión ABC, el mandatario afirmó el miércoles que “no se trata de un bloqueo contra musulmanes, sino que concierne a países donde hay muchos casos de terrorismo”.

“El viajante”, dirigida por el reconocido director iraní Asghar Farhadi, está nominada a la mejor película de habla no inglesa.

Farhadi ya se llevó la preciada estatuilla en esta categoría en 2012 por “Una separación”.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo

— Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) January 26, 2017