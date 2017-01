Ana Claudia Talancón lleva lejos su amor por la cocina

Después de verla en televisión abierta con la exitosa serie “Soy Tu Fan”, Ana Claudia Talancón sigue vigente pero ahora en su proyecto como conductora del programa “Top Chef México” que arranca su segunda temporada en febrero a través del canal NBC Universo y Sony.

La guapa actriz señaló que el gusto por la cocina viene de familia. “Mi papá es chef, tres de mis tías también, mis dos abuelas cocinan delicioso, (una acaba de fallecer el año pasado), crecí en restaurantes”, dijo en entrevista con JDS.

Es por ello que esa faceta en el arte culinario que trae de sangre, le viene bien y disfruta siendo una terapia para ella la cocina.

“Es súper terapia porque pones tus problemas aún lado, te puedes enfocar en un acto de amor el cual es cocinar y puedes servirle a alguien desde poner la mesa, en lugar estar pensando en babosadas de la vida”, abundó.

“A mí me sirve mucho, cocinar es una de las cosas que más me gusta, siempre he sido comelona, me encanta el hogar”, abundó sobre esta faceta que muy pocos conocían.

Además de ser una excelente anfitriona en casa, también es buena actriz, sin embargo, otras de sus pasiones son “la escultura, la pintura, escribir, y hacer ejercicio”, y sobre todo tener alguien a su lado con quien compartir todos estos momentos.

“Estoy disfrutando mucho más a mi familia, dándome tiempo con mis amigos, viajar, comer rico, poder dar y recibir”. En ese sentido, sabemos que tiene novio desde hace más de un año, aunque no le gusta compartir de su vida personal, dice que en ese aspecto su corazón está completo. “Sabes que no me gusta hablar de eso pero estoy feliz”.

¿Y cómo se conserva tan guapa aunque pasen los años? “el amortz a la vida”, expresó sonriendo la artista de 36 años. Adelantó que en un par de meses se estrenará su nueva película de comedia “American Curious” donde le da vida a una chef aprovechando sus proyectos culinarios que tiene.

Ana Claudia Talancón y sus labores filantrópicas

La actriz, quien conquistó al público con la película “El crimen del Padre Amaro” en 2002, no “se rinde” de seguir ayudando a niños con cáncer desde hace 10 años que es portavoz de la fundación “Aquí nadie se rinde, I.A.P.”, institución que inicia el año con la sexta edición de “Los sabores de la Ciudad de México”.

“Cada año ha crecido más el proyecto, estamos encantados, qué buen problema poder crecer y ayudar a más niños”, dijo entusiasmada acompañada por la directora de la fundación Laura Vidales, el actor Mauricio Martínez y la periodista María Luisa Valdés Doria, quienes fungen también como voceros de ayuda.

El máximo evento se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en el Fórum Corona del Hipódromo de las Américas donde 45 restaurantes y 54 chefs participarán deleitando los paladares de los visitantes y todo lo que se recaude será a beneficio de los niños con cáncer de dicha fundación.