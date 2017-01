Ed Sheeran confirma gira en México en junio de 2017

Sí que Ed Sheeran regresó decidido a conquistar nuevos horizontes. El cantante británico confirmó su gira por Latinoamérica que lo llevará por Perú, Chile, Argentina, Brazil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y México.

Mediante un video publicado en sus redes sociales así como en su página oficial, el cantante anunció que el sábado 10 de junio se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El lunes 12 de junio en Guadalajara, Jalisco y el miércoles 14 de junio en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, Nuevo León.

Asimismo el cantante y compositor se embarcará en una gira por Europa durante el primer trimestre del año.

I’ll be coming to Mexico, Central & South America on my tour. Check my website for on sale times x pic.twitter.com/y8lTu8pZmM — Ed Sheeran (@edsheeran) January 26, 2017

Toda esta gira es parte del lanzamiento de su nuevo material discográfico Divide que sale a la venta el 3 de marzo.

Un éxito en descargas digitales

Ed Sheeran hizo historia en el mundo del stream con su espectacular regreso, lanzando dos sencillos de forma simultánea el pasado 6 de enero.

Shape Of You y Castle On The Hill causaron furor entre sus fans alrededor del mundo. Lo llevaron a romper récords acumulando entre los dos temas más de 13 millones de reproducciones en tan solo 24 horas. Con esta cifra, Ed rompió el récord que poseía One Direction con el “día 1” de su lanzamiento de “Drag Me Down” en agosto de 2015.

Por otro lado, los videos oficiales de ambos temas serán anunciados próximamente.

Venta de boletos

La superventa Santander México inicia el 31 de enero y 1 de febrero en la Red Ticketmaster México.