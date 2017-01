Top 5 de películas que debes ver si te encantó ""La La Land"

Si eres uno de los afortunados que ya vio el filme que obtuve 14 nominaciones a los Premios de La Academia, aquí te mostramos algunas otras opciones que también te encantarán.

Everybody Says I Love you 1996

Es un musical dirigido por Woody Allen, es una comedia romántica ubicada en Nueva York.

Once 2006

Este musical está lleno de buena música, su tema principal Falling Slowly obtuvo el Oscar a la mejor canción original en 2007.

Cuenta la historia de dos músicos que se ganan la vida tocando en las calles de Dublín

Across The Universe 2007

Si te gustan los musicales y además la música de los Beatles, ésta es tu combinación perfecta

La película narra la historia de amor de dos jóvenes que se encuentran en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

God Help the Girl 2014

Trata de una joven que escribe canciones para superar sus problemas es una película con mucho color, que se inspiró visualmente en el Free Cinema y a la Nueva Ola Francesa.

Whiplash 2014

Tiene un soundtrack increíble, realizado también por el compositor Justin Hurwitz. Trata de un joven que sueña con ser un gran jazzista, por alcanzar su sueño incluso arriesga su vida.

También puedes ver:

Novia de Renato López presenta a “baby Renato”

Ana Claudia Talancón lleva lejos su amor por la cocina