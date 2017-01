La impresionante rutina de María León en pole fitness

Hace dos semanas que regresé a entrenar y poco a poco voy recuperando metas que ya había alcanzado aunque me saben como si fuera la primera vez. Gracias a todos los llenan de mis días de fortaleza, con sus porras y su cariño personalmente o a través de palabras sanadoras. 🙏😘 @b3rn7 Gracias por la paciencia y tus súper combos matadores. 💪❤ #PasoAPasito #Polefitness #Siquierespuedes #Gratitud

