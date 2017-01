Polo Morín lamenta que sus preferencias sexuales mermen su trayectoria

El actor Polo Morín aseguró que se ha sentido lastimado por la serie de publicaciones que hablan de su vida privada y sobre todo de sus preferencias sexuales, pero dijo que todo esto lo ha tomado con madurez y de antemano sabía que es parte de la carrera de cualquier artista.

Actualmente, participa en la telenovela “El bienamado”, con el papel de “Jordi”, “un niño bien”.

“Tengo la fortuna de ir ligando telenovelas y con diferentes productores, primero en ‘Mi corazón es tuyo’, luego ‘Sueño de amor’ y ahora en ‘El bienamado’ con un personaje diferente y contrastante a lo que había hecho antes”, comentó en charla con Notimex.

Añadió que ahora ya no será el niño “nerd” de “Mi corazón es tuyo” o el joven centrado y con diabetes en “Sueño de amor”, sino un chavo totalmente opuesto a esos dos personajes.

Hackean a Polo Morín y ventilan su relación con Lambda García

“Soy ‘Jordi’, el clásico ‘Mirey’ que sólo quiere divertirse. Es un personaje que entra ya adelantada la novela, cuando ya todo está bien cuadrado, pero llegamos Roberto Romano y yo a meter desastre en la trama, pues llegamos de la Ciudad de México a Loreto, y vemos a todos desde arriba, decimos que es un pueblucho con gente ridícula, y pues llegamos a echar puro desorden”, explicó el joven actor.

Polo Morín tiene 26 años de edad, a los 16 inició en el modelaje, haciendo comerciales y se metió a estudiar actuación. Cuenta en su haber con siete telenovelas y justo cuando gozaba de la popularidad en “Mi corazón es tuyo”, comenzaron las notas amarillistas sobre sus fotos en internet y tiempo después sobre su relación sentimental con el también actor Lambda García.

Ante todo esto, Morín decidió aceptar su sexualidad de una manera madura, para que así ya se dejaran de rumores y él pudiera estar tranquilo concentrado en su labor actoral.

“En realidad, más que madurez creo que es solidez, yo tengo muy firmes y claros mis objetivos y mis valores, así como mis relaciones personales y laborales, y con estas bases no he dejado que me mueva todo esa serie de informaciones sobre mi persona”, dijo.

Agregó que a pesar de todo eso, se siente bendecido porque cuenta con el cariño y el apoyo de su familia.

Tengo la bendición de contar con una familia maravillosa, donde somos muy apegados, eso nunca ha cambiado y no tiene por qué cambiar y eso te da como un consuelo, raíz y bases”, comentó.















El joven actor de ojos azules, dijo que aunque no estaba preparado para este tipo de notas sobre su persona, sabía que como actor estaba expuesto a esto.

“La verdad desde que uno sabe que va a salir en televisión abierta, te lo advierten y yo sabía de esto, porque desde que estaba chico veía como en la tele le sacaban escándalos a gente como Thalía o Luis Miguel, y lo que yo pensaba es que lo hacían porque eran celebridades, estrellas, pero nunca imaginé que me pasara a mí. Y sí, se te advierte y pues ni modo”.

Y aunque añadió que “no pasa nada”, confesó que en su momento “sí se siente feo, lastima, pero el punto es aprender que esto no te haga daño. Aprende uno a separar lo que es importante de lo que no.

“Se habla más de eso que de otras cosas que no venden, por ejemplo nadie ha dicho o informado que me acabo de titular como Licenciado en Negocios Internacionales, incluso ya hasta tengo mi título, pero no se habla de eso; sin embargo, no pasa nada, lo único que tengo que seguir haciendo es trabajar y concentrarme en lo mío”.

