Publican número telefónico de Rihanna por ir contra Trump

Rihanna y Azealia Banks se enfrascaron en una pelea por redes sociales, la cual terminó con el número telefónico de ambas, publicado en Internet.

El pleito comenzó por un post de la originaria de Barbados, en el cual se pronunció contra las políticas inmigrantes de Donald Trump. Recordemos que el viernes pasado (27 de enero), el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para frenar el flujo de personas provenientes de siete países musulmanes (Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, y Yemen) a Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter escribió,

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!