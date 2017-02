Así es como Laura G confirma embarazo

Desde hace algunas semanas corría el rumor del embarazo de Laura G. La actriz y conductora se había negado a comentar al respecto y dijo a este medio que todo lo comunicaría a través de sus redes sociales.

Y así fue. Este martes, luego de que una revista de circulación nacional publicara fotos de sus más recientes vacaciones donde luce un vientre abultado, Laura G confirmó la noticia.

“Hoy les quiero compartir una de las noticias que me ha llenado de más alegría y felicidad en mi vida: ¡Voy a ser mamá!”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Dicen que cuando deseas y quieres tanto algo, tratas de protegerlo a toda costa y eso es justo lo que Nazareno y yo decidimos, mantener la noticia en familia, hasta que el Doctor nos permitiera compartirlo (pasando 3 meses) y gritarlo a los 4 vientos. Y aquí me tienen compartiéndoles esta hermosa faceta de mi vida”, relata la conductora.

“Unos días antes de nuestra boda nos enteramos de que seriamos papás. No podíamos dejar de llorar de la felicidad y de imaginarnos el futuro que se comenzaba a formar delante de nosotros. Al instante comenzamos a contar los días para tenerlo en nuestros brazos, aprendiendo, leyendo, documentándonos para esta nueva etapa y ahora ya tenemos 15 semanas y estamos sanos, felices y llenos de mucha paz y amor. Este es un de los momentos más felices de mi vida y me siento la mujer más afortunada del mundo por tener la oportunidad de ser madre. Estoy infinitamente agradecida y me encuentro disfrutando cada segundo de este regalo tan maravilloso”.