Hansel Ramírez: Mexicano que habla náhuatl en EU

¿Desde cuándo empieza Hansel Ramírez la aventura de probar suerte en Estados Unidos?

— Desde siempre he estado en búsqueda de expansión actoral. He tenido oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo.

Fui a Australia, aproveché para visitar a dos de mis hermanas que se casaron e hicieron su vida allá.

Sin embargo, no pasó nada. Me di cuenta que no era lo mío, algo no enganchó, no me encantó. Eso fue en 2008.

En Europa hice lo mismo. A España me fui en un viaje turístico y me quedé allá cuatro meses.

Tuve oportunidad de hacer varios castings importantes; sin embargo, tampoco se dio.

El momento se dio cuando pisé la ciudad de Los Ángeles en 2010, cuando fui a un festival de cine a presentar y promocionar la película La mitad del mundo.

Ni siquiera habían pasado por mi mente las tierras hollywoodenses y me enganché.

Es una ciudad multicultural en la que el tema del color de piel, que seas morenito, no es una limitación.

Sin embargo, en algunos otros lugares sí lo llega a ser.

Después de 20 años de carrera, ¿aplica en Hansel Ramírez que todo llega a su debido momento?, ¿éste es tu momento?

— Definitivamente sí, y con esta pregunta tocaste un tema y fibras sensibles.

Creo que estoy en mi mejor momento y llegué a Los Ángeles en el mejor momento, aunque parezca que no, política y socialmente es muy buen momento para los hispanos.

Estamos teniendo voz y somos considerados en el medio político, en el medio social, en el medio artístico, juntos estamos alzando la voz y avanzando para bien, para ya no estar tan etiquetados.

Eso era algo muy normal, un amigo me decía: no te vayas, te van a poner de jardinero o te van a dar papeles feítos.

Y conmigo no ha sido así, me ha tocado hacer hasta proyectos de ciencia ficción, lo cual nunca me habría imaginado que pudiera suceder.

Los próximos proyectos de Hansel Ramírez en la TV

Este año precisamente se estrenarán varios proyectos de televisión en los que participas, ¿cierto?

— Sí, gracias a Dios. Va empezando el año y ya se anunció el estreno de American Crime en marzo.

También Snowfall, que desconozco porqué decidieron hacerla nuevamente desde cero, y qué bueno, porque así ya está un mexicano en la serie (risas), y hay varios títulos pendientes por estrenar.

Puedo decirte que es muy difícil entrar a la televisión americana, tienes que pasar muchos filtros.

Ahora entiendo porqué tantos actores de mucho nombre tienen que empezar desde cero en Estados Unidos, y yo no fui la excepción.

¿Qué fue lo más difícil?

— Los miedos. La sociedad nos enseña desde niños que para ser exitoso, tienes que ser alto, guapo, con carro del año, con una mujer despampanante, en fin, muchas cuestiones materiales y superficiales.

Eso en algún momento de la vida, llegó a ser algo que me bloqueó. Y el tema de mi acento en inglés, eso ha sido mi coco.

¿Ya superaste esos miedos?

— Estoy en proceso (risas).

Por último, ¿cuál es tu principal satisfacción?

— Darme cuenta que soy capaz de lograr todo lo que me propongo.

Ya me di cuenta que este mundo es de los que se avientan.

Estoy contento de ser quien soy, me siento orgulloso de mis raíces mexicanas y seguir demostrando al mundo que somos muy capaces.

Proyectos que Hansel Ramírez estrenará durante 2017

American crime. Serie de la cadena ABC, escrita por Moisés Zamora y Janine Salinas Schoenberg.

Aborda temas sociales como la explotación y vejación humana, desigualdad económica, falta de valores y derechos humanos.

Esta serie fue nominada a cinco Globos de Oro.

Serie de la cadena ABC, escrita por Moisés Zamora y Janine Salinas Schoenberg. Aborda temas sociales como la explotación y vejación humana, desigualdad económica, falta de valores y derechos humanos. Esta serie fue nominada a cinco Globos de Oro. Snowfall. Serie que se transmitirá próximamente por FX.

Hansel interpreta a Mateo, un soldado nicaragüense que, junto a su compañera de reparto, la actriz estadounidense Zabryna Guevara, forman parte del Comando Nicaragüense que se encuentra en la selva. La serie trata sobre el nacimiento de la adicción por la cocaína y su impacto actual, radical y social.

Información relacionada:

Diego Luna protagonizará la nueva versión de Scarface