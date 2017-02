“Es hora de que México deje de estar poniendo sus atenciones en EU”: Fernando Delgadillo

El trovador mexicano Fernando Delgadillo, quien dentro de su música le canta al amor, el humor, lo vivencial y lo social, fue claro al decir que México tiene que cambiar su postura ante la política que está dañando la conciencia de nuestro país con los singulares ataques del presidente norteamericano Donald Trump.

“Es hora de que México deje estar poniendo sus atenciones en Estados Unidos, es hora de que veamos hacia nosotros mismos y hacia cómo vamos a crecer y vamos a ser de este gran país”, señaló en entrevista con JDS.

Expresó que la ola de ataques por parte del presiente Trump ve a un México desalentado. “Encuentro a una sociedad mexicana muy desalentada, conforme con la idea de una transformación política que tenemos que considerar ahora porque ya no habrá esa ayuda que solíamos tener de los gringos”, contó el intérprete del famoso tema “Hoy te miedo de mí”.

Sesiones acústicas de Fernando Delgadillo

El cantautor que este año cumple 32 años en la escena musical con 16 álbumes grabados, además de tocar en diversos bares del norte de la CDMX, así como en los jardines de Coyoacán, decidió expandir su música a otros países con su nuevo disco+DVD “Sesiones Acústicas”, de la mano de la disquera Sony Music.

Dueño de la canción informal “para no formalizar con ningún género”, dentro de la cultura musical en nuestros tiempos, dijo que la mayoría de los temas que compone vienen de sueños. “Hay muchas que están hechas de los sueños y he tomado ingredientes de la trova, hard rock, ragtime, de la canción vernácula, el canto nuevo chileno, argentino, un poco de todo para hacerme una canción que retrate lo que estoy intentando exponer de acuerdo al tema que esté abordando”, contó.

Silvio Rodríguez

Autor de temas como “Entre pairos y derivas”, “Con cierto aire a ti”, “Llueve” y “Carta a Fracia” confesó que uno de sus grandes apoyos y maestros en su música y a quien todavía le consulta sus dudas es el cubano Silvio Rodríguez con quien ha compartido el escenario varias veces.

“Yo siempre lo he tomado como un maestro al que le pregunto mis dudas y le sugiero que me de respuestas de lo que no sé hacer” dijo el guitarrista quien recordó que una vez estuvo renuente a dar autógrafos y poniendo cosas a gente que no sentía.

“Una vez en Cuba me sacó el fragmento del Principito con el zorro donde te dice que uno se vuelve responsable de ciertos seres que doméstica y era por ahí el tema de los fans”, mencionó el músico.

Además consideró que la trova, “siempre ha estado frenada y nunca ha estado a la vanguardia”, debido que es un género que requiere de mucho oído y de nivel cultural.

Fernando, presentará la compilación de disco y viejos temas pero renovados el próximo 11 de febrero en el Parque Naucalli de Satélite en un concierto al aire libre en el Foro Felipe Villanueva.