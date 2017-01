Peter Capaldi deja la serie Doctor Who a fin de año

“Siento que es momento de seguir adelante”, es lo que escribió el actor Peter Capaldi al confirmar que dejará la exitosa serie británica “Doctor Who”. El intérprete dejará el papel al término de la próxima temporada, según se dio a conocer en un comunicado de distribuido por el canal Syfy.

Capaldi ingresó al TARDIS en 2013, y dejará el icónico rol en el especial de Navidad de 2017, después de tres series increíbles, del drama de ciencia ficción, hit global de la BBC.

Realizó el anuncio en el programa de la BBC Radio 2 de Jo Whiley; hablando sobre las temporadas que llegarán en la primavera y reveló en exclusiva que las próximas temporadas del show de ciencia ficción, con el tiempo de transmisión más largo del mundo, serán sus últimas.

“Uno de los grandes privilegios de ser Doctor Who es ver el mundo en su mejor momento. Desde nuestro brillante equipo de producción y equipo creativo, trabajando para la mejor cadena televisiva del planeta, para los espectadores y fans con una creatividad sin fin, generosidad e inclusividad que apuntan a un brillante futuro. No puedo agradecer a todos de manera suficiente. Ha sido cósmico”.

Pero Capaldi no es el único que deja la serie, junto con él parte Steven Moffat, showrunner de la serie desde hace más de 10 años y quien anunció su retiro desde el año pasado. En su lugar, la persona de dar coherencia a la serie será Chris Chibnall, creador de “Broadchurch”.

“Cuatro años antes de pensar en ser parte de Doctor Who, o incluso antes de conocerlo, quería trabajar con Peter Capaldi. No podía imaginar el día en el que estaríamos parados en el TARDIS juntos. Al igual que Peter, me estoy enfrentando a dejar el mejor trabajo que he tenido, pero sabiendo que lo hago en compañía del mejor, el más amable e inteligente de los hombres, hace un poco dulce el final más triste. Pero ¡hey! Aún falta mucho para el final. El doctor asombroso y turbulento de Peter todavía está luchando y sus más grandes aventuras todavía están para venir. Monstruos del universo, tengan cuidado, Capaldi no ha terminado con ustedes”.