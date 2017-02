Darth Vader visitará la Ciudad de México en marzo

Con más de dos metros de estatura, Spencer Wilding, intérprete del imparable Darth Vader en Rogue One, visitará La Mole Comic Con, el encuentro de cómics, fantasía y cultura pop más grande de México, a realizarse del 17 al 19 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center Ciudad de México.

Debido a sus enormes proporciones corporales, Wilding ha dado vida a todo tipo de criaturas monstruosas en series televisivas como Doctor Who, así como en Game of Thrones, donde dio vida a un imponente Caminante Blanco.

Además de participar en la saga fílmica de Harry Potter, en años recientes interpretó al minotauro de Wrath of the Titans (2012), el carcelero de Guardians of the Galaxy (2014), y a Prometeo en Victor Frankenstein (2015).

La Mole Comic Con 2017

El encuentro se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo en el Centro de Exposiciones del World Trade Center, de las 11 a las 20 horas.

Los pases por día cuestan 220 pesos y el de tres días tiene un costo de 990 con coleccionables incluidos.