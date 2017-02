“Festival mágico sobre hielo” llega a la Ciudad de México

“La sirenita”, “Bella”, “Rapunzel” y “Frozen”, cuatro historias fantásticas de Disney, regresan a México para cautivar al público con el espectáculo de gran producción “Festival mágico sobre hielo”, en el que Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy serán los anfitriones.

En entrevista, la bailarina profesional, Paulina Cabrera, quien forma parte del ensamble de patinadores del espectáculo, contó a Publimetro los pormenores de esta maravillosa experiencia de entretenimiento que se presenta en la Arena Ciudad de México desde el 26 de enero, hasta el 5 de febrero, para posteriormente viajar a Monterrey.

“Sin duda ha sido uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida. La calidad actoral, los elementos audiovisuales, los patinadores de primer nivel que dan vida a estas historias son fantásticas. ¡No se lo pueden perder!”, platicó emocionada.

Señaló que este espectáculo se ha convertido en uno de los favoritos de las familias, por lo que en esta ocasión hay grades sorpresas como un actor circense aéreo en el que la “Sirenita” se convierte en humano o cuando los personajes invitan a los pequeños del público a participar en el show de “Rapunzel”.

Resaltó que en esta ocasión Mickey y sus amigos son los anfitriones y el hilo que une las cuatro historias son el amor y la amistad. “Estas historias revelan el amor como padre, el amor de pareja, de familia de hermanas. Disney se ha caracterizado siempre por fomentar el amor, la unión con historias muy tiernas y con grandes enseñanzas”.

Cabrera, quien es una de las dos latinoamericanas en el show, destacó que su papel en el mismo no es el de una princesa, “pero estoy en todos los números y eso me agrada, porque soy parte de todo este mundo mágico con el que siempre soñé y que me llevó a dejar mi carrera de Traducción e Intérprete de Inglés en Chile, de lo cual no me arrepiento”, finalizó.

Más de 80 actores hacen realidad el “Festival mágico sobre hielo” que al terminar gira en México, llegará a varios países de Latinoamérica, luego de que el año pasado visitó Guatemala, Perú y Panamá.

Como adelanto, se prevé que para el verano el espectáculo llegue de nuevo a México para presentar “Dory on ice”, basado en la simpática pez de memoria corta, de la película “Buscando a Nemo”. Además, se espera que por primera vez los personajes de la cinta “Intensa-Mente” formen parte del espectáculo.

Gana boletos

Si quieres asistir a la función del 4 de febrero envía en un correo electrónico con el asunto “Festival mágico sobre hielo” tu nombre completo y la respuesta correcta a la pregunta:

¿Cómo se llama el productor del espectáculo?

Si ganas uno de los 10 pases dobles te avisaremos por correo electrónico dónde y cuándo puedes recoger tus pases.