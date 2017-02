Foster The People encabeza el Anagrama festival en GDL

En esta temporada de destapes, Guadalajara se ha colado en los primeros lugares esta semana, ante los anuncios de carteles de festivales que se realizarán en la ciudad en el primer semestres del año. Este miércoles el Corona Anagrama Festival reveló su line up que está encabezado por Foster the People, Mac Miller, Young the Giant, Girl Talk y Crystal Castles.

Con la intención que sea un evento inspirado en la cultura joven de Guadalajara, refleja su apertura hacia nuevas experiencias en música y arte. También estarán Classixx (Dj Set), Little Jesus, Ra Ra Riot, Robert Delong, Pat Lok, Plastic Plates,Wintip, AJ Dávila, Wake Island, Wet Baes, Firecast en Rome, Noia, Lione y Option4.

La competencia es buena, para que a todos nos vaya bien. Es un festival hermano -más chico-, que crecerá eventualmente como todos los hermanos. De repente anunciamos que vamos a Guadalajara y surgieron diez festivales más en la zona como el Lollapalooza,que sabemos está planeado para el 2018, porque el de este año aún nos se confirma, pero tampoco nos da miedo competir con un eventos como ese; al final es hacer eventos hechos en México, por lo que estamos dispuestos en invertir en el país para generar empleos”, señaló en entrevista pasada con Publimetro, Frank Martínez, director creativo de la marca Hellow.

Los fundadores del festival regio Bud Light Hellow decidieron tener un evento hermano en Guadalajara, con la idea de satisfacer a más seguidores.Con la misión de convertirse en uno de los festivales importantes, a nivel nacional, se está trabajando en todos los detalles.

Tres escenarios serán colocados en el Parque Trasloma, con la idea de crear una nueva experiencia en festivales.

¿Cómo conseguir boletos?

Anagrama Festival se realizará el 25 de marzo en el Parque Trasloma. Los boletos estarán disponibles a partir del 3 de febrero en www.ticketmaster.com.mx. Los precios para la la Fase 1 serán de 495 pesos general y 1,100 VIP.