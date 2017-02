“Gomita” intenta posar sexy pero olvida depilarse

Esta vez la presentadora, quien se dio a conocer por su interpretación de una payasita en el extinto programa “Sabadazo”, compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que además de presumir sus atributos, fue evidente un pequeño descuido personal.

Y es que, en su intento por posar de manera sensual, enfundada en un diminuto vestido rojo con un gran escote, lo que robó la atención de sus seguidores fue la depilación de su axila.

Las críticas y comentarios de sus fans no se hicieron esperar; mientras que unos agradecieron que los consienta con este tipo de imágenes, otros cuestionaron su falta de aseo personal.

“Lavate las axilas primero antes de tomarte una foto asi…”, “X lo menos depilate la axila😃😄😂”, “Rasurate la axila”, “Lavate la axila”, “Assssco de axila q puerca es”, “Es muy bonita y me cae bien !!!!!! Pero se le olvido rasurarse 😂😂😂😂😂😂😂😂 @gomita_oficial se ve ahí que tiene pelos sorry quizás estoy equivocada no se”, “Rasurate los sobacos”, “Esos huesos ya se te ven muy feos gomita y tu axila?”, son algunas de los comentarios que le escribieron.

🤳🏻 #LaDeayer #ActitudSeñorita A photo posted by ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) on Jan 31, 2017 at 8:25am PST