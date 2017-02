Rafaela, la hija de Cristian, podría ser la nueva Verónica Castro

Uno de los momentos que más disfruta Verónica Castro a sus 64 años es ser la sexy abuelita de su elocuente nieta Rafaela, la última hija que Cristian Castro tuvo con la colombiana Paola Erazo.

Para la conductora de televisión, su nieta le ha cambiado la vida tanto que la ve como una futura estrella porque trae la vena artística de la familia Castro.

“Ella está tan chistosa, tan divertida la Rafaela, la verdad que me la como, baila, canta, actúa, es dramática; pasa de la comedia a la tragedia, está muy chistosa, yo la quiero, la amo”, contó la ojiverde a JDS.

Un poco de movimiento. 🕺🏽🔥feliz domingo A video posted by Rafaela Amarine Castro (@rafaelacastroficial) on Jan 29, 2017 at 9:35am PST

A comparación de sus otros nietos que no tiene el gusto de convivir con ellos por los temas legales que sostiene su hijo Cristian Castro con la mamá de los pequeños Mikhalil y Simone, a quienes tuvo con la argentina Valeria Liberman, la también cantante espera que algún día se arregle todo para estar con ellos.

“No me dan chance de acercármeles, pero cuando los agarre no los voy a soltar ni me van a soltar a mí”, abundó la conductora del exitoso programa ¡Mala Noche, No!

Mi #tbt de hoy, extrañando a las chicas 👯‍♂️👯#aplauso A video posted by Rafaela Amarine Castro (@rafaelacastroficial) on Sep 29, 2016 at 6:20pm PDT

Otro gran momento y sorpresa para sus fans es que “La Chapis” como también le dicen de cariño, regresa a la actuación con un proyecto televisivo para una plataforma digital, cuando ella pensaba que ya se había quedado en la televisión abierta del siglo pasado.

“Como que me hicieron brincar al futuro, ya me estaba quedando en el siglo pasado, pertenezco a ese siglo y me estaba quedado”, dijo ahora que regresa a la televisión con una serie original producida por Manolo Caro para Netflix.

“Estoy contenta porque la respuesta ha sido inmediata de todo mundo, parece que les dio gusto que regresara a trabajar con un personaje diferente, la gente está con ganas y yo agradecida para que se diviertan un ratito”, expresó.

También aclaró si es verdad que su hijo trabajará con ella en esta serie. “Cristian anda de colado y dice que quiere trabajar conmigo, pero ya le dije que lo mejor que sabe es cantar”, dijo sonriente la estrella de las telenovelas mexicanas.

Homenaje en La lotería nacional

Verónica Castro asistió anoche a una ceremonia que le realizó la Lotería Nacional por cumplir 50 años de trayectoria, y en conmemoración lanzó un billete con su imagen cuyo premio fue de 18 mdp, evento que agradeció a la asistencia pública por ayudar a la gente que lo necesita como muchos la ayudaron a ella en su carrera.

Y hablando de ayuda ahora que su ex pareja Manuel “Loco” Valdés y papá de su hijo Cristian, se quedó sin dinero debido a que la Secretaría de Hacienda canceló una cuenta bancaria por adeudo de impuestos, dijo que todos lo han buscado para ayudarle.

“Todo mundo lo buscamos, yo creo que va a estar bien si lo ayudamos y lo apoyamos. Es que sí no nos damos la mano unos a otros, y nos quitamos de rencores, odios y tonterías que no te llevas a la tumba, hay que darse la mano como sea”, expresó la Vero.

Aunque no le guarda el mayor rencor al comediante recordó que cuando tuvo a su hijo “tuve que empeñar mi coche…estaba en la universidad, son momentos que pasamos en la vida los seres humanos y si en un momento nos podemos dar la mano, mejor”, finalizó.