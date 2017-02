Alessandra Rosaldo estará en toda la gira de ¡Únete a la fiesta!

La cantante Alessandra Rosaldo informó que en su regreso a los escenarios musicales, luego de tres años de ausencia, participará en la gira del concepto ¡Únete a la fiesta!, que reúne a Magneto, Mercurio, Kabah, Sentidos Opuestos y Moenia.

“Estoy aquí para quedarme. Estoy emocionada y contenta. Sobre todo, me siento honrada de compartir escenario con compañeros a los que admiro y quiero desde hace tantos años”, expresó.

La vocalista del dúo Sentidos Opuestos resaltó que con algunas de las citadas agrupaciones ya había compatido escenario, pero que con otros será la primera vez, “lo cual es un privilegio, tengo mucho que aprenderles”.

Consideró que su hija Aitana, producto de su matrimonio con el comediante Eugenio Derbez, se encuentra en una edad aceptable para que ella se sienta cómoda de regresar a trabajar. Detalló que, además de que estará cuidada por su padre y la abueñla materna, la acompañará en algunos de los espectáculos.

Hace más de dos años que Rosaldo cambió su residencia a Los Ángeles, California. Debido a que la gira de ¡Únete a la fiesta! contempla varias ciudades del país, la intérprete de “Escríbeme en el cielo” estará viajando entre Estados Unidos y México.

“Espero que no haya temor de volver a Estados Unidos. Obviamente la atmosfera se siente pesada, hay mucha desilusión e incertidumbre, pero también mucha esperanza, fe y luz, estamos trabajando para que las cosas se acomoden y que todo mejore”, expresó en entrevista.

Consideró que el cambio está en uno mismo y que se puede hacer mucho estando unidos.

“Hay mucha oscuridad, está horrible lo que sucede, pero al mismo tiempo están saliendo a la luz muchas cosas que no imaginábamos. Estamos uniéndonos como nunca antes y prefiero enfocarme en lo positivo, en ver la luz y pensar en lo que sí hay y no en lo que no hay”.

Su hija Aitana nació en Santa Mónica, California el 4 de agosto de 2014 y tiene las nacionalidades mexicana y estadunidense.