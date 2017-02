¡Únete a la fiesta! sin conflictos contra 90s Pop Tour

Las agrupaciones Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, que forman parte de la gira ¡Únete a la fiesta!, pidieron no desatar un conflicto contra los integrantes del concepto 90’S Pop Tour.

“Habiendo tantos problemas en el país y en el mundo, con la crisis que los mexicanos estamos viviendo, lo último que queremos crear en la música es otra batalla. Somos un concepto como el de ellos, pero ellos son amigos, son nuestros compañeros”, subrayó Federica del grupo Kabah con respecto a supuestas diferencias con 90’s ´Pop Tour que propone Ari Borovoy.

Destacó que al crearse ambos proyectos, el público es quien saldrá ganando porque podría elegir cualquiera de las dos opciones o incluso las dos, debido a que los “shows” caen en fechas distintas.

“Se trata de perderte un ratito de toda esta crisis que estamos viviendo. Nuestro trabajo es venir a entretener y eso es lo que vamos a hacer al igual que ellos. La gente es la que gana y ojalá disfruten tanto esa gira como la nuestra”, añadió la cantante.

“Estamos aquí para ofrecer algo positivo, un momento de felicidad. Seguramente ellos también lo van a lograr y deseamos que le vaya bien a todo el mundo. Nosotros estamos enfocados en ensayar y en hacernos cada vez más unidos, aprendiendo a combinar este repertorio que es una gran ilusión y un gran reto”, comentó Mauri Stern del grupo Magneto.

En ¡Únete a la fiesta!, con la participación de 20 intérpretes, Mauricio Galaz será el encargado de la dirección de escena, mientras que Gabriel Cruz hará el diseño.

Chacho Gaytán, músico del dúo Sentidos Opuestos, estará al frente de la dirección musical y hará el arreglo de las canciones que se presentarán durante el “show” de manera continua con duración de dos horas.

Éste último adelantó que, de manera individual, todos interpretarán la mayoría de sus éxitos y en algún momento compartirán temas con el resto de sus compañeros siguiendo el concepto que han marcado bandas como OV7, Kabah, Mercurio y Magneto.

La lluvia de ideas con respecto al desarrollo del “show”, la iluminación, escenografía y demás detalles, ha sido aportación de todos, resaltó Héctor “Apio” Quijano.

“Hemos crecido juntos, hemos compartido giras y escenarios. Incluso, algunos empezamos al mismo tiempo en nuestra carrera y nos fuimos acompañando. Existe una gran admiración, un gran cariño y afecto, lo cual vivirá el público desde los primeros acordes”, destacó Poncho de Mercurio.

Alessandra Rosaldo platicó que participará durante todo el tiempo que dure la gira, la cual marcará su regreso a los escenarios tras una ausencia de tres años, periodo en el que se embarazó y dio a luz a su hija Aitana.

“Estoy emocionada y contenta. Sobre todo, me siento honrada de compartir el escenario con tantos compañeros a los que admiro y quiero desde hace tantos años. Con algunos, Chacho y yo habíamos tenido el honor de compartir el escenario, pero con otros será la primera vez, lo cual es un privilegio, tengo mucho que aprenderles”, resaltó la cantante.

Consideró que su hija se encuentra en una edad aceptable lo que le permite sentirse cómoda de regresar a trabajar.

Poncho destacó que todas las épocas son hermosas, pero si tuvieran que hacer un resumen de los noventa, señaló que estaban muy jóvenes.

“Hay cosas que te llegan a muy temprana edad y no las asimilas bien. Hoy estamos en el mejor momento de nuestra vidas, en edad y madurez. Muchos de nosotros somos papás y la responsabilidad en el escenario es muy diferente. Nos divertimos como locos, pero tenemos una conciencia mayor, una madurez más fuerte”, apuntó Poncho.

¡Únete a la fiesta! contempla presentaciones los días 10 y 24 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Después se presentará en Acapulco, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Querétaro, Torreón, San Luis Potosí y Puebla.

10 y 24 de marzo se presentarán en el Auditorio Nacional.

Boletos

El costo de los boletos va de $150 pesos a $1,500.

Preferente A y B: $1,500

Preferente C: $1,200

Preferente D: $1,000

Luneta A: $1,500

Luneta B: $1,300

Luneta C: $1,000

Balcón A: $1,400

Balcón B: $1,200

Balcón C: $900

1er. Piso A: $1,100

1er. Piso B: $900

1er. Piso C: $700

1er. Piso D: $550

2do. Piso A: $650

2do. Piso B: $500

2do. Piso C: $300

2do. Piso D: $150

*Los precios que aquí se muestran NO INCLUYEN los cargos por servicio de Ticketmaster*