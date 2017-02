Fernanda Castillo cambia de look y dice ser "Una mujer sin filtros"

Una mujer camaléonica es como Fernanda Castillo tiene acostumbrados a sus fans con sus diversos cambios de look que se hace cada que se mete a un personaje que interpreta. En esta ocasión, la actriz se quitó el rubio para darle vida a “Paz” en su nueva película “Una mujer sin filtro”, una chica un tanto tímida que un día suprime ese filtro social y expresa lo que realmente siente.

“La gente me dice que si es mi color (natural) pero no aunque la raíz ya me sale bastante güera es ayudarle a la gente a desmarcarme de “Mónica Robles” (El señor de los cielos) y que vean una mujer normal en el cine sin cuerpazo, me gusta jugar y transformarme, ya si me quedo calva ni modo”, dijo contenta a JDS tras el claquetazo de este remake chileno dirigido por Eduardo Reyes (“Amor letra por letra”) además de contar con las actuaciones de Flavio Medina, Mariano Palacios, Mara Escalante, Sofía Niño de Rivera, entre otros

A pesar de que este largometraje fue un éxito el año pasado en Chile, para Fernanda existe el riesgo de hacerla, pero la connotación es la misma sólo cambia que la protagonista es chilena y ella mexicana aunque son los mismos productores de la original titulada “Sin Filtro”.

“Es una película universal que habla de estas autocensuras que nos ponemos para encajar en mundo donde ser políticamente correcto está bien, no digas tu verdad di lo que todo munco quiere escuchar”, detalló sobre el personaje que hizo la actriz Paz Bascuñán y que en honor a ella así se llamará en la versión mexicana.

Dijo identificarse con Paz porque cuando le llegaron los años 30 (hoy de 34) trata de ser una mujer sin filtros. “Nadie lo logra porque hay cosas de las que uno no puede hablar, pero un día dije: ‘a la mierda a quien no le parezca, yo soy yo y con lo que pienso, lo que hago en mi trabajo y si no encajo en el lugar perfecta físicamente la puerta está grande’ y eso le pasa al personaje”, contó.

Sobre la quita temporada de “El señor de los cielos”, serie que la llevó al éxito, ya inician las grabaciones. “La verdad es que inician en marzo pero no tengo idea de la historia, no la he leído, ahorita estoy aquí con este cabello, algo que no sea Mónica Robles”, contó de la exitosa serie de Telemundo que protagoniza junto a Rafael Amaya.

Y como tiene contrato con dicha televisora, tuvo que declinar la propuesta de interpretar a Silvia Pinal en la serie biográfica que alista Televisa. “Me sentí muy honrada con este ofrecimiento, pero tengo un contrato con otra empresa y necesitaba un trámite, ya no hubo otra invitación, solo fueron rumores y no puedo hacerla ni por tiempos”, aseguró.

En otro tema, opinó sobre la serie de Netflix “La Ingobernable” que se estrena este 24 de marzo donde su novio Erik Hayser interpreta al Presidente de México y ante las críticas que pueden lloverle a su pareja no tienen temores. “Nosotros somos actores, hacemos ficción y ya fuera de eso si estuviéramos preocupados no haríamos nada, ni los gringos tampoco”.

Finalmente mencionó que este 14 de febrero festejará el día del amor y la amistad yendo al concierto del cantante Gian Marco junto a su pareja Erik con quien ha consolidado una excelente noviazgo. “Creemos que el amor se celebra todos los días es como regar una plantita diario, yo no tengo filtros y creo que por eso tenemos una excelente relación, somos muy verdad y neta”.