Lanzan adelanto de "Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar"

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar marca el regreso seis años después de que vimos a Jack Sparrow por última vez. La cinta Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides recaudó más de un billón de dólares en la taquilla mundial. Casi 14 años después de la primera cinta basada en la atracción de Disneylandia, regresa una nueva entrega cuyo trailer debutó durante el Super Bowl LI.

Lo emocionante de este nuevo trailer es que por fin aparece Jack Sparrow que no se había visto en el primer avance.