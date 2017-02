El show de Lady Gaga en el Super Bowl LI fue un engaño

A pesar de que ha inspirado toda clase de memes y bromas en internet, el salto de Lady Gaga que se vio ayer durante la transmisión del Super Bowl LI, fue un engaño.

Desde hace varias semanas corrió el rumor de que Gaga quería hacer una entrada triunfal desde lo más alto del NRG Stadium en Houston, Texas. Pero por razones de seguridad esto no fue posible.

El show de medio tiempo de Lady Gaga comenzó con a la ganadora del Grammy posada en lo más alto del recinto, donde cantó Gob Bless America y luego This Land Is Your Land, justo antes de saltar al vacío y aterrizar en medio de la tarima dispuesta en pleno campo de juego.

El engaño de Lady Gaga

Y aunque esta hazaña dejó con la boca abierta a varios, lo que pocos saben es que el gran salto de Gaga no fue totalmente real.

Por razones de seguridad, el salto no se realizó en vivo y directo. Lo que se vio en la transmisión fue una escena pre-grabada, que también fue transmitida por las pantallas del estadio, mientras que la Mother Monster era bajada cuidadosamente al centro de estadio con cables de suspensión.

Lo que sí sucedió fue que la cantante y protagonista de American Horror Story sí se balanceó unos cuanto metros sobre el suelo hasta que aterrizó en el escenario central para comenzar a interpretar Poker Face.

El espectáculo de Lady Gaga fue visto por117.5 millones de personas. Katy Perry mantiene el primer puesto con una audiencia de 118.5 millones de personas.