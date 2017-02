Isabelle Huppert: “Soy una mujer con una gran adicción a la actuación”

Con más de 130 películas en su carrera, Isabelle Huppert, es una mujer de pocas expresiones, pero eso hace de su estilo, algo que llama mucho la atención.

En la mayoría de las películas en que ha trabajado, el drama es la característica principal, pero en Elle se muestra como una mujer, que muchos pueden llegar a odiar o amar.

Con un sentido de humor negro y drama, el personaje de la actriz francesa, Michèle Leblanc lleva a los excesos, que incluso movimientos feministas han criticado fuertemente.

Isabelle Huppert está nominada al Óscar por su actuación en Elle, y en un breve receso de la promoción por Estados Unidos y Europa charló con Publimetro sobre su trabajo en la pantalla grande, y de cómo es la actriz francesa que está acaparando el cine en todo el mundo; además ya está trabajando en siete proyectos este año.

¿Cómo interpretar a una mujer fuerte pero tan vulnerable?

— Michèle es una mujer exitosa en un mundo de jóvenes, ya que su negocio son los videojuegos.

Es hija de un asesino en serie encarcelado y su madre está obsesionada con la relaciones; además es ex mujer de un escritor fracasado, madre de un hijo inútil y tonto.

Todo eso viene cargando y para ella, todo lo demás es relativamente fácil de llevar.

Me gusta decir que Elle no glorifica o justifica la violación, simplemente no gusta de llamar la atención, a pesar de sus violaciones, porque -de alguna manera- lo que busca es su propio placer.

¿Qué te provocó al leer por primera vez a Michèle Leblanc?

— Un escalofrío, sobre todo porque me enteré que cuatro actrices estadounidenses se habían negado a interpretarla.

Creo que su mayor virtud, es hacer las cosas por instinto, se deja llevar casi a ciegas. Es una mujer que tuvo una infancia muy complicada, sus padres le provocaron una madurez muy peculiar, porque la final no tiene miedo de nada.

El director Paul Verhoeven señaló que eres una actriz fuera de lo común, ¿qué piensas?

— Soy una mujer con una gran adicción a la actuación. Muchos me señalan como misteriosa y poco expresiva, que no saben cuando estoy triste o contenta.

La realidad es que me gusta perderme en los personajes, incluso me afectan tanto, que al final de una escena me es difçicul desprenderme de las emociones.

Suelo investigar todo lo que rodea a un personaje, me gusta lo complejo y no me gusta bromear con mi trabajo.

¿Qué tanto sufres un personaje?

– Sólo puedo decirte que soy una actriz que no deja nada a la deriva. Me gusta dominar mis papeles, sé cuanta carga de sufrimiento u odio puede llegar a dar, incluso sus dosis de amor.

En la vida real, ¿eres tan seria?

—Eso tendría que preguntarle a mi esposa o mis hijas, pero lo que puedo decirte es que soy completamente diferente. Tengo el placer de hacer lo que me gusta, y suelo sufrir sólo en el trabajo.

¿Cómo describirías la cinta Elle?

— No creo que sea controversial, como algunos la han señalado, sino simplemente perturbadora, que sacude las mentes, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero que sí pasa en la vida real.

¿Eres feminista?

— Michèle Leblanc, es un nuevo tipo de una mujer. Siento que es como un personaje postfeminista.

Nunca se hace la víctima, ni busca venganza, ni está obsesionada por el sexo masculino, sólo que ella vive su propio realidad.

Ella es el resultado del fracaso de los hombres, es un filme que la mujer y el hombre tienen un balance de cosas buenas y malas.

¿De qué trata?

Elle es una película de suspenso psicológico coproducida internacionalmente por Francia, Bélgica y Alemania, dirigida por Paul Verhoeven y escrita por David Birke.

El filme está basado en la novela Oh… de Philippe Djian y es protagonizado por Isabelle Huppert (nominada al Óscar a Mejor Actriz por esta película).

La cinta cuenta la historia de una mujer de negocios, Michèle (Huppert), que es violada en su casa por un desconocido y posteriormente decide tomar venganza.