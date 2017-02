Patricia Bernal y Karla Souza orgullosas de Gael García por ser parte del Oscar

Con la gran noticia de que Gael García será uno de los presentadores en la 89 gala del premio Oscar el próximo 26 de febrero en el teatro Dolby de Los Angeles, su mamá Patricia Bernal quien no sabía de esta noticia dijo sentirse muy orgullosa de su hijo.

“Me da muchísimo gusto no sabía lo de los Óscares (ríe), yo estoy muy orgullosa de Gael, me encanta y lo voy a apoyar siempre”, dijo su mamá durante la conferencia que ofreció en el hotel St. Regis con motivo del estreno de la película “Todos queremos a alguien” donde le da vida a Eva Barrón mamá de Karla (Clara Barrón) en la cinta.

Por su parte, Souza también expresó su sentimiento porque un mexicano haya sido elegido para presentar un premio por el productor de la gala Michelle de Luca.

“A mí me da mucho gusto porque yo trabajando con Viola Davis (en la serie How to Get away with Murder) me doy cuenta que uno acepta migajas, no hay ningún otro latino representando en los Óscares, y decir (a los productores del evento) ‘oye gracias’”, expresó Souza de Gael por ser elegido entre actores norteamericanos.

En ese sentido, la actriz mexicoamericana se preguntó, “¿dónde están todos los demás latinos, todas las demás historias que deberían estar escribiendo sobre los 11 millones de latinos que están ahí?, ¿Por qué no existen más historias para los latinos?, es algo que Gael no se cansa de decir y me inspira a seguirlo diciendo, no conformamos con las migajas, debería haber la latinos representados en las historias de todos tipos y aspectos”, exclamó con un tono de seriedad ante la ola de racismo que se ha creado en Estados Unidos tras la llegada del Presidente Donald Trump.

Asimismo, junto a Patricia cerró su comentario diciendo: “estamos muy orgullosas las dos, yo tampoco, sabía felicidades Gael”, dijo Karla y Patricia sonriendo.

“Todos queremos a alguien” es una comedia romántica que protagoniza Karla Souza junto a José María Yazpik, además de lad actuaciones de Patricia Bernal, Tiaré Scanda y Ximena Romo bajo la dirección de Catalina Aguilar Mastretta, la cual se estrena este 10 de febrero en México con mil copias y la próxima semana llega a la Unión Americana.