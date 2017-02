J Balvin entra a récords Guinness con el tema “Ginza”

AGRADECIDO con Dios y ustedes esto es historia para el REGGAETON y para nosotros los LATINOS !! GUINNES WORLD RECORDS !! El artista solista con el numero 1 más largo consecutivo por 22 semanas en el Hot latin song chart de @billboard 🙏🏆⚡. @JBALVIN has been honored with a Guinness World Records title for Longest stay at No.1 on the US Hot Latin Songs chart by a single artist. ⚡⚡👊🏻@guinnessworldrecords

A photo posted by J Balvin (@jbalvin) on Feb 10, 2017 at 5:06am PST