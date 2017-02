A Adriana Fonseca migración no la dejaba entrar a su país por su mascota

Parece que el año no ha iniciado de lo mejor para Adriana Fonseca, quien después de vivir discriminación en Los Ángeles durante un casting donde lloró, ahora fue el pasado jueves llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México donde fue detenida junto a su mascota Frida Fonseca.

La actriz contó que los agentes de migración de su país la trataron mal luego de que viajó con su perrita desde la ciudad angelina, donde actualmente radica, para asistir al evento del “International Scotch Day” en la CDMX.

“Ya no lloré, ya era demasiado, llegué y traía a mi mascota que anda conmigo para todos lados y traía todos sus papeles, pero me dijeron que no podía pasar porque salió un nuevo requerimiento y se pusieron un poco rudos”, mencionó a JDS a su llegada a la fiesta.

En la desesperación pidió a las autoridades que la ayudarán a entrar ya que en diciembre pasado entró sin problema al país y resulta que los documentos de su mascota estaban bien solo faltaba una vacuna. “Pusieron una nueva norma, era una vacuna especial y no avisaron, dan por hecho que uno de debe saber”, afirmó.

La queja de Adriana no es porque sea una figura pública y tengan que tratarla diferente, ni mucho menos por no cumplir con los requerimientos que le pidan para ingresar, sino porque “soy un humano, soy mujer y no te tienen porqué gritar, ni tratar menos, se puso rudo, me dijeron ‘hágale como pueda’” enfatizó.

Finalmente, logró entrar al país porque le llamaron a un veterinario para revisar a Frida que no trajera algún virus.

La ex novia de Luis Miguel acudió anoche, luciendo un elegante vestido negro, al “International Scotch Day” como invitada especial a la fiesta que varias marcas de whiskey organizaron siendo la anfitriona del evento la súper modelo canadiense Coco Rocha quien brilló a su paso por la alfombra blanca.