“La doble vida de Estela Carrillo” no es una telenovela rosa: Ariadne Díaz

La actriz mexicana Ariadne Díaz externó que la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” no es una historia rosa, puesto que aborda temas reales como la migración y la trata de blancas que la impactaron mucho a nivel personal.

Díaz es la protagonista de la nueva apuesta de Televisa, la cual comenzará a transmitirse por televisión abierta a partir de este 13 de febrero. Se espera además ver una participación especial del cantante Julión Álvarez.

“No es una historia rosa, es una muy apegada a lo que es la vida, con todas las dificultades que tiene, y con temas que nos mueven a todos, como el amor, la amistad, la empatía y el quererse superarse y demás, pero no es una novela rosa.

“Tocamos temas muy fuertes como la trata de blancas, lavado de dinero, el narcotráfico, el enfoque musical que es regional mexicano, un montón de cosas, todo este tema de la migración, estamos apegados a la realidad mucho más que cualquier otro proyecto que se me pueda ocurrir y eso es un reto actoral muy grande”, afirmó la actriz en entrevista con Notimex.

En este melodrama, producido por Rosy Ocampo, Díaz realiza dos personajes, el de “Estela Carrillo” y “Laura Oviedo” y comparte créditos con David Zepeda, Danilo Carrera, África Zavala y Alejandro Tomassi, entre otros.

Respecto a por qué aceptó participar en dicha producción, Díaz indicó que fue por el reto actoral que le representaba, pues dijo, no había hecho nada tan complejo en su carrera, aunque primero lo pensó pues acabada de convertirse en madre.

“Decidí tomarlo por todo lo que implicaba, actoralmente es lo más complejo que he hecho, fue desde ir a clases de canto para el momento de grabar las canciones de la mejor forma posible y en cuanto a todo lo demás sesiones de trabajo con el director y empaparnos de todos estos temas.

“Ha sido emocionalmente muy fuerte porque de repente cuando te toca interpretar temas que son fuertes pero no están apegados a la realidad tienes una connotación distinta, pero cuando grabamos esto sí es algo que me mueve mucho porque pasa todos los días no sólo en México sino en el mundo ha sido una novela que me tiene siempre viviendo emociones intensas y sacando lo mejor a través de estas cosas que son tan duras”.

De acuerdo con la actriz, en la telenovela hubieron dos momentos que la impactaron, el primero cuando la obligan a entrar a una red de trata y el segundo fue cuando cruza de manera ilegal hacia Estados Unidos con su hija.

“Fue complicado porque mi dolor no tenía que ver con la situación del personaje sino con de todas las mujeres y las que viven esto todos los días”, indicó.

La actriz expresó que a pesar de tocar temas reales, también el objetivo de este melodrama es transmitir mensajes dirigidos a la superación de lograr una mejor vida y de vencer los problemas.

Respecto a la música, género en el que incursionó por exigencias del personaje, indicó que fue un viaje nuevo para ella, pero que disfruta hacerlo.

“La música juega un papel muy importante en esta producción, si bien no es una telenovela musical, el regional mexicano cubre un aspecto que nos define como latinos y como mexicanos, es nuestra aportación hacia el mundo”, refirió.