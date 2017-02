"Mi labor como madre es que él se sienta aceptado", dice Karina de su hija transgénero

Karina de Venezuela se encuentra en México debido a la promoción de su nuevo disco “Tequila y Rosas” y con el mejor ánimo platicó de cómo se siente estar en nuestro país, además de la noticia que el año pasado dio mucho de que hablar luego de su hija Hannah decidió volverse un chico.

“Tengo un niño estupendo, feliz y bueno así es la vida vamos con los tiempos. No es un proceso fácil para nadie, para mí tampoco lo fue” dijo a JDS en una conferencia ofrecida en su nueva disquera Universal.

Con la mayor tranquilidad, dijo que después de esta transformación que tuvo su ahora primogénito y ella quiso contarlo al mundo, “no soy vocera del fenómeno transgénero mi mucho menos, no quiero serlo, soy una mamá de un niño transgénero”, aseguró la cantante que inició su carrera a los 16 años.

Aseguró que hizo público este hecho de una forma muy ingenua y torpe, “porque en el fondo soy así”.

Pero en lugar de resultar morbo mundial, fue todo lo contrario que Hannah, de 12 años, cambiara su sexualidad, tanto que la revista Nacional Geographic puso en su portada de enero a una niña transgénero. “Esto es un fenómeno que es real y no sabe a quién le va a tocar y bueno me tocó a mí y le agradezco a Dios que haya sido el instrumento porque yo tampoco me lo esperaba”.

A pesar de todo, “el sigue siendo mi hijo y lo será hasta el final de sus días y mi labor como madre es que él se sienta aceptado, querido y amado por mí, el resto del mundo no lo podemos controlar, ya veremos que pasa en su futuro”, apuntó la intérprete que hizo famosa la canción “A quién” en 1986.

Karina, quien recordó su inicios cantando en vivo dicho tema antes de iniciar la conferencia, expresó que este tema y otros más escritos por Rudy fueron muy especial para esa generación que lloraba con pero para ella no porque era mujer soltera y virgen. “Yo no sentía nada porque todavía no me habían roto el corazón, no era despechada, yo no tomaba y no había hecho ‘aquellito’, yo cantaba y ya”, dijo sonriente sobre el drama que significaba esa y otras canciones como “Se como duele”.

Pero la realidad de estos exitosos temas de los años 80, “fue el pasaporte al mundo, viaje con esas canciones, me conecté con gente a muchos países y de mi edad”, abundó la cantante que vive desde hace 25 años en Estados Unidos.

“Tequila y Rosas” es su nuevo álbum que hoy salió a la venta en México con nuevos temas inéditos además de sus viejos éxitos pero en versiones remasterizas, además de incluir un DVD. Karina se presentara este 25 de febrero en el Teatro Metropólitan el show denominado “Grandiosas Internacional”.