Rita Ora vuelve renovada a "Cincuenta sombras más oscuras"

Publimetro platicó con la nacida en Kosovo sobre su participación en el fenómeno literario y cinematográfico, además de cómo ha logrado posicionarse como una de las mujeres más famosas y exitosas en la industria del entretenimiento.

¿Habías leído los libros antes de participar en la saga?

“Si los leí todos, debo decir que son muy divertidos, los leí en los traslados cuando estaba haciendo mi tour”.

¿Por qué crees que las cintas se volvieron un fenómeno, igual que los libros?

“Viniendo de una persona que es fan de los libros, creo que es porque son muy cautivadores y las películas te hacen sentir exactamente lo mismo: quieres saber qué va a pasar en cada momento, creo que E.L. James es una escritora excelente”.

Para ti, ¿cuál fue la parte más difícil de hacer esta cinta?

“La parte más difícil fue la de levantarme temprano para filmar, porque no estoy acostumbrada a madrugar, normalmente los shows o series en los que me presento son en la tarde y para la película tenía que despertarme a las 5:00 am diario. Esa fue la única parte complicada, porque trabajar con los demás fue asombroso”.

¿Cuál fue la parte más divertida?

“Hacerle bromas a los demás en el set fue de lo más divertido, ya sabes, espantarnos los unos a los otros, salir al set con disfraces divertidos, eso fue lo mejor”.

¿Cómo evolucionó tu personaje de la primer película a ésta?

“Definitivamente el personaje evolucionó, tiene un rol más grande en esta cinta y en la tercera parte tendrá un rol aún más protagónico, además algo que agradezco es que en esta película cambió de castaña a rubia. Mi apariencia cambió y las jóvenes a esa edad pasan por distintas fases, en esta cinta ella se ve y se viste más como yo lo haría”.

¿Cómo desarrollaste al personaje?

“Aprendí a ser Mia, eso es para mí la parte más importante, ver y entender la perspectiva de ella”.

¿Tienes algo en común con Mia Grey?

“Ambas amamos la vida y vivimos en movimiento, apreciando las cosas y las personas que nos rodean, como la familia y además ella ama el arte, al igual que yo. Soy mucho como Mia, porque ambas decimos lo que pensamos, aunque pongamos a los demás en aprietos. Mia se sale con la suya seguido”.

¿Cuál fue la mejor experiencia de participar en esta cinta?

“El simple hecho de participar en la película fue asombroso, también el hecho de haber podido conocer gente y hacer amistades duraderas con los demás actores y directores, definitivamente es una experiencia que voy a recordar gratamente por muchos años”.

En esta cinta compartes pantalla con grandes actores, como Kim Basinger, ¿cuál fue tu experiencia?

“Fue asombroso el trabajar con la actriz y conocer a la mujer, además pude hacerle preguntas y tener una conversación profunda con ella, en general fue una experiencia increíble”.

¿Qué pueden esperar los fans de esta cinta?

“Creo que la van a amar, hay cambios muy notorios en los personajes, es más profunda y apegada al libro. Definitivamente habrá mucho suspenso”.

Después de estas películas, ¿qué sigue para Rita Ora en 2017?

“Voy a seguir con la música, eso es un hecho, voy a seguir trabajando en ello, seguiré como modelo activa, además están las películas, realmente seguiré con todo, sólo que más grande y mejor. Recientemente firmé un nuevo contrato con Atlantic Records para lanzar un álbum en EU, con este material quiero ser la estrella de rock que siempre fui. Debo luchar todos los días para conseguirlo, todavía tengo que esforzarme. Estoy trabajando en el andamio para construir un gran edificio. Así es como lo veo”.

Recuadro

Rita Ora nació en Kosovo, pero creció en Londres. Lanzó su álbum debut Ora en 2012 a los 18 años de la mano de Jay Z. Ha colaborado con Iggy Azalea y Chris Brown. Es modelo y su carrera en cine incluye la trilogía de Cincuenta Sombras de Grey, Rápido y Furioso 6 y Southpaw. También ha sido mentora en la versión británica de The Voice y jueza en The X Factor UK, además de anfitriona en America’s Next Top Model. Tiene su línea de ropa para la marca deportiva Adidas Originals.