Acusan a Lady Wuuu de fraude; podría ir a la cárcel

Lalo Arias, mejor conocido como Lady Wuuu, saltó a la fama tras expresar su emoción por el reencuentro de Menudo frente a las cámaras de un programa de televisión. Ahora, la fugaz celebridad da de qué hablar tras acusarlo de fraude.

La denuncia la realizó el diseñador Zeus de la Vega, quien hasta hace unas semanas publicaba en sus redes la amistad que mantenía con Lady Wuu y ahora, en una declaración para el Diario Basta rompe el silencio:

“Estoy pensando en demandarlo, este señor nos vio la cara. A mí me contactaron para hacerle cuatro trajes para sus presentaciones y no me ha pagado. Lady me ha estado dando vueltas para pagarme, me dice que lo aguante tantito, la última vez que lo vi fue en un bar gay, pero después de la premiación, se desapareció, salió huyendo de mí. Cuando le llamo, me da vueltas, que según no ha recibido sus cheques. Si estuviera tan mal su situación, ya hubiera regresado a vender tacos. Los sacos que yo le di requieren de pagos que se le deben a la gente que me ayudó. Este tipo es informal, mentiroso e irresponsable”, comentó el diseñador.