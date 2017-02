MEMES: Las burlas a los vestidos más "feos" de los Grammy

Los premios Grammy 2017 se caracterizan por no solo premiar a los más grandes de la música. También por su excentricidad. Pero definitivamente muchos looks fueron la burla constante de los internautas, por carecer de algún propósito. Y así los interpretaron en Internet.

¿Guardianes de la Galaxia? ¿Poros horriblemente cerrados con pintura dorada? Así se vio Ceelo Green.

Bueno, la gente se burló.

CeeLo Green sliding into the #GRAMMYs like ... pic.twitter.com/7KDYJLipa0