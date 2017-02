Integrante de banda MS habla acerca de su presunta sordera

Oswaldo Silvas y Alán Ramírez, vocalistas de Banda MS, negaron estar delicados de salud, luego de que algunos medios informaron que el primero estaba a punto de quedarse sordo y el segundo tenía severos problemas en la garganta, tras el atentado que sufrió el año pasado.

Balean a Banda MS después de su concierto en el Auditorio Nacional

Los músicos sinaloenses pidieron aclarar esta serie de rumores que sólo alarman a su familia, sus seguidores e incluso a varios empresarios que quieren contactar a la agrupación.

“No hay nada de eso, ni Alán tiene problemas en la garganta, ni yo voy a quedarme sordo. A mí me entrevistaron y les dije que con los años uno tiende a perder los sentidos y como yo uso mucho el audífono y como músicos usamos mucho ese sentido, comenté que tal vez he perdido un poco de audición y creo que exageraron la nota”, comentó Oswaldo Silvas en entrevista con Notimex.

Por su parte, Alán Ramírez tomó con tranquilidad todo lo que se ha dicho de él, luego del atentado que sufrió en junio del año pasado en la Ciudad de México y negó que siga sufriendo por la bala que le atravesó la garganta.

“Leí apenas la nota, que tenía problemas en la garganta y que lo más difícil era que ya no podía pronunciar la ’r’ y eso es falso, escucha: ’erre… carro…’

Ese tipo de notas vuelan y luego luego me llamaron los amigos y la familia preguntándome que si es cierto que ya no voy a poder hablar. Lo único que les digo es que de esa situación sólo me quedó la cicatriz, pero es un ’errrrorrr’, todo lo que por ahí andan publicando”, añadió bromeando.

A lo que Walo Silvas, acotó: “Eso es lo único que pasa, con ese tipo de notas, alarmar a la familia y a los amigos, pero no pasa nada, sabemos que es parte de esto y pues nosotros siempre estamos dispuestos para aclarar todas las dudas, no busquen en otros lados”.

Banda MS arrancó su gira “Es tuyo mi amor 2017”, en Estados Unidos, presentándose el viernes en el Verizon Theatre, de Dallas; ayer en el Springdale Civic Center, de Arkansas, y hoy domingo en el Soccer Center de Memphis, Tennessee.

