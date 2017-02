Parejas mexicanas las más infieles del mundo

¡Ninguna relación está a salvo! Según un nuevo estudio* revelado hoy por Netflix, en el 46% de las parejas que ven series alguien ha sido “infiel” a su ser querido… pero no es lo que estás pensando.

La “infidelidad Netflix”, definida como ver un programa de televisión antes que tu pareja, fue descubierta con un estudio realizado en Estados Unidos en 2013. Cuatro años después, los engaños se triplicaron y se convirtieron en una conducta común alrededor del mundo. México y Brasil encabezan la lista de los países más infieles, donde un 58% de los usuarios de Netflix reconoció haber engañado al menos una vez a su pareja. Los holandeses, al contrario, son los más leales del mundo: apenas un 27% se adelanta a su media naranja.

En México la culpa se reparte casi por igual entre hombres (48%) y mujeres (52%). El 40% piensa que adelantarte a tu pareja en su serie compartida no es mayor problema; incluso un 11% de los encuestados considera que anticiparse en Netflix es peor que “poner el cuerno”. Y, aunque el 65% de los mexicanos reconoció que engañaría más si supiera que no los van a descubrir, la buena noticia es que los “infieles” parecen arrepentirse de sus engaños televisivos: apenas un 39% se ha adelantado dos veces y el 26% lo ha hecho en cuatro o más oportunidades. Por último, si tú y tu amorcito son fans de series como The Walking Dead (34%), American Horror Story (18%) o Club de Cuervos (16%), tienen más probabilidades de ser infieles el uno al otro.

En un mundo de maratones de series donde es tan fácil decir “solo uno más”, la infidelidad Netflix se ha convertido con rapidez en algo normal.

Con motivo del día de los enamorados que se celebra el 14 de febrero, la plataforma ha querido darle una vuelta a esta festividad celebrando un día antes un anti San Valentín, donde han desvelado el tipo de ‘infieles seriéfilos’ que existen.

¿DÓNDE OCURRE LA INFIDELIDAD? (EN TODO EL MUNDO)

La infidelidad ocurre en todo el mundo, aunque varía un poco de país en país. Los más infieles están en Brasil y México, con un 58% de infidelidad entre parejas. Los espectadores más leales están en Holanda (73% nunca ha sido infiel), Alemania (65%) y Polonia (60%).

¿CON CUÁLES PROGRAMAS SOMOS INFIELES? (CON TODOS)

Aunque ningún programa se escapa, las mayores tentaciones a nivel mundial son The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos y Stranger Things.

¿POR QUÉ SOMOS INFIELES? (ES SIMPLE: NO LO PODEMOS EVITAR)

La mayoría no planea ser infiel, simplemente sucede: el 80% de los engaños no son planificados. ¿Cuál es el factor decisivo de la tendencia de infidelidad? Dos tercios (66%) de los encuestados dijo: “Los programas son tan buenos que no podemos parar”.

¿CÓMO SOMOS INFIELES? (DE TODAS LAS FORMAS POSIBLES)

Duerme con un ojo abierto: el 25% de las infidelidades ocurren cuando la pareja se quedó dormida -aunque hay un acalorado debate sobre si de esto se trata de infidelidad. La mitad de los miembros cree que la “infidelidad del dormido” no cuenta (53%), pero la moralidad sí varía alrededor del mundo. Los mexicanos piensan que no es gran cosa (58%), pero en Japón es imperdonable. En el mundo, muchos todavía siguen sin reconocerlo: el 45% nunca admite sus deslices.

¿ES TAN MALO SER INFIEL? (DEPENDE DÓNDE VIVAS)

Si ya te adelantaste, no te castigues. La infidelidad Netflix ahora se acepta socialmente, con un 46% que reconoce que “no tiene nada de malo”. A menos de que vivas en Hong Kong, claro, donde hasta el 40% considera que adelantarse a tu pareja en la serie es peor que tener una aventura real.

¿CÓMO DAMOS A CONOCER ESTA TENDENCIA GLOBAL? (VISUALMENTE, POR SUPUESTO)

La infidelidad se presenta de muchas formas, por eso, Netflix creó una serie de imágenes para ayudar a explicar el fenómeno. Los perfiles de los infieles destacan los tipos más comunes de infractores latentes en los hogares de todo el mundo. Nuestras infografías ilustran los escandalosos comportamientos y las motivaciones de los espectadores y unos GIF con reacciones ayudan a las parejas a trabajar en sus indiscreciones para proteger su relación… o seguir con la infidelidad.

Metodología

*La encuesta fue conducida por SurveyMonkey desde el 20 al 31 de diciembre de 2016 y se basó en 30,267 respuestas. La muestra fue realizada por edad, sexo y es representativa de una población adulta que ve en pareja programas de televisión en plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, India, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Emiratos Árabes, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España, Portugal, Turquía, Polonia, Italia, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Holanda y Dinamarca.