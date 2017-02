Prince regresa a las plataformas digitales

El grueso de la discografía de Prince, incluidos muchos de sus clásicos, volverá a estar disponible desde hoy en las grandes plataformas de streaming como Spotify, Pandora y Apple Music, poniendo fin a la exclusividad que hasta ahora disfrutaba Tidal.

El artista, fallecido el año pasado, había decidido en 2015 retirar su música de esos servicios, dejándola únicamente en Tidal, la plataforma creada por varias estrellas de la música lideradas por el rapero Jay Z.

Sin embargo, tras la muerte del músico de Minneapolis, sus herederos demandaron a Tidal defendiendo que la compañía no tenía en exclusiva los derechos de streaming de la obra.

Warner Bros Records, el sello con el que Prince grabó la mayor parte de sus éxitos, confirmó ayer que todo su catálogo vuelve a estar disponible en internet, coincidiendo con la celebración de los premios Grammy.

Cameron Strang, presidente y CEO de Warner Bros. Records, dijo: “Prince grabó su música más influyente y popular durante su tiempo con Warner Bros. y estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad de salvaguardar y nutrir su increíble legado. Llevando la música de Prince a millones de fans en todo el mundo a través de servicios de streaming, en la noche más grande de la música. Queremos agradecer a la propiedad de Prince, Universal Music Publishing, los Grammy Awards y todos los servicios de streaming por su gran colaboración para hacer posible este evento histórico.

“También nos complace anunciar nuestro plan para liberar la remasterización del álbum más emblemático de Prince, Purple Rain, junto con dos álbumes increíbles de la música inédita, así como dos películas completas de conciertos, provenientes de la bóveda de Paisley Park, el próximo 9 de junio.

“Cuando ponemos a disposición de los fans la música de Prince – desde los hits, hasta temas inéditos – estamos comprometidos a mantener los más altos estándares creativos de Prince y sabemos que los fans se emocionarán al escuchar estos álbumes y ver estas películas”.

Prince, firmó por primera vez con Warner Bros. hace 40 años, en donde grabó sus álbumes más influyentes y populares, incluyendo: Príncipe, Dirty Mind, Controversy, 1999, Purple Rain, Around the world in a day, Parade, Sign O ‘The “Little Red Corvette”, “Raspberry Beret”, “When Doves Cry”, “Little Red Corvette” y “” I’d Die 4 U”,” Diamonds and Pearls “,” Pop Life “,” Delirious ” “1999”, “Purple” Rain “y muchos más.

Entre muchas otras, las grabaciones de Prince con la discográfica incluyen Purple Rain y la mayor parte de sus clásicos.

Un rebelde

A lo largo de su carrera, Prince trató de rebelarse en más de una ocasión contra la industria, por ejemplo en 2007, cuando decidió regalar su álbum Planet Earth con el tabloide británico The Mail on Sunday dando como explicación que había decidido desarrollar una estrategia de “marketing directo”.