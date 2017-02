La revista Playboy regresa los desnudos a la publicación

Un año después de sorprender con el retiro de mujeres totalmente desnudas de sus páginas en la versión estadounidense, la revista Playboy ha dado marcha atrás y su número de marzo/abril vuelve a mostrar a chicas sin ropa.

En la portada de dicho número aparece una modelo topless pero el título “Naked is normal” (la desnudez es normal) alcanza a cubrir su pezón.

Cooper Hefner, hijo del fundador de la revista –Hugh Hefner– siempre se mostró como uno de los grandes opositores a la medida de retirar los desnudos.

En febrero del año pasado, Cooper se preguntó “¡¿qué demonios hace Playboy sin desnudos?!”.

Cooper fue designado en octubre como jefe creativo y este lunes se refirió en Twitter al regreso de los desnudos.

“Seré el primero en admitir que la manera en que la revista retrataba la desnudez era pasada de moda, pero quitarla por completo fue un error”, escribió. “La desnudez nunca fue el problema, porque la desnudez no es un problema. Hoy estamos recuperando nuestra identidad y redescubriendo quiénes somos”.

Fue la edición estadounidense la que tomó la decisión de retirar los desnudos, en México, nunca se aplicó esa medida.

Según “New York Post”, el nuevo número muestra senos y traseros, pero no hay desnudos frontales.

Hugh Hefner, el creador de la revista que nació hace 63 años, mostró su inconformidad por la decisión tomada con el objetivo de ampliar las ventas de la revista entre un público más joven que se mueve hoy en unas redes sociales que penalizan las imágenes de desnudos.

¿Quién es la modelo de la portada?

La edición incluye también también una entrevista con la actriz Scarlett Johansson o el actor Adam Scott y la modelo desnuda es Elizabeth Elam, que ha sido fotografiada por Gavin Bond.

“No solo estoy emocionada y honrada de estar en la portada de una revista iconica que históricamente ha motivado el diálogo de importantes asuntos sociales mientras se mantiene en el lado correcto de la historia. Estoy muy emocionada de estar en la portada de esta edición en específico”, comentó la modelo en sus redes sociales. “Si me conocen, lo saben. Siempre he sido partidaria de #FreeTheNipple. Los cuerpos de las mujeres siempre han sido un tema de conversación. Podemos ser sobresexualizadas y nos pueden hacer sentir avergonzadas de nuestro cuerpo. Nunca me he sumado a esas narrativas y esta edición de Playboy celebra justo eso. La desnudez realmente es normal. Además, Playboy siempre ha puesto a la persona detrás del rostro. Me sentí muy bien de hablar de temas que son importantes para mí y leer como resonaron en toda la publicación”.