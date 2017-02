LemonGrass quieren comerse al mundo

Con una sobrecarga de energía inicia el año LemonGrass. La agrupación infantil está en plenos ensayos de lo que será su nuevo show y preparan grandes sorpresas para sus lemoners.

Con la edición especial de su primer disco, los chicos quieren mostrar sus canciones nuevas arriba del escenario.

“La preparación ha sido muy fuerte, porque este año y para los próximos shows tendremos un nuevo disco, que es como el reempaque de nuestro primer disco y se llamará LemonGrass Deluxe Edition que tendrá cuatro nuevos temas y cuatro nuevos videos. Habrá nuevas coreografías, y cada vez estamos mejor en el canto, las afinaciones y los pasos”, señaló Paula.

LemonGrass ya ha grabado melodías en inglés, porque quieren que los niños de otros países, se identifiquen con su música.

La banda ofrecerá presentaciones en la República Mexicana, pero Paula añadió que están emocionados de tener grupos de fans no sólo en su país, sino también en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y hasta en Alemania.

“Tenemos la responsabilidad de que a los niños les gusten las nuevas canciones. Hoy en día lo que escuchamos es bonito y con ritmo, pero no siempre la letra es la mejor. Nosotros cambiamos muchas cosas con letras bonitas y adaptadas a nuestra edad. Ya no somos unos novatos, tenemos ya cinco auditorios nacionales y dimos el primer concierto en Zacatecas. En los ensayos hacemos un poco de desastre, pero le echamos ganas, porque es lo que nos gusta, por lo que -prácticamente- para nosotros es un juego, es un trabajo no un sacrificio”.

Agregó que uno de los propósitos de este año es romper fronteras con su música y espera que pronto tengan agendadas fechas en el extranjero.

“Uno de nuestros propósitos de cantar temas en inglés fue que éste sea un proyecto que pudiera ser internacional, ojalá pronto podamos dar presentaciones fuera del país”.

En sus palabras

“En el escenario lo más difícil es conquistar al público y prenderlo. Lemoners vengan preparados al show, porque se van a cansar”, señaló Paula.

Publicidad

Presentaciones

Ciudad de México. 4 y 5 de marzo, Centro Cultural Telmex Teatro 1.

Guadalajara. 18 de marzo, Teatro Galerías a las 13:00 y 17:00 horas.

Monterrey. 25 de marzo, Auditorio Pabellón M.