Así fue el inicio de la gira de Justin Bieber en México

En punto de las 21:25 horas, las luces del Estadio BBVA Bancomer se apagaron para encender las emociones y la histeria de más de 50 mil personas al ver a Justin Bieber en el escenario interpretando Where are u now, canción con la que inició su concierto en la ciudad de Guadalupe este miércoles. El cantante canadiense inició en Nuevo León su gira Purpose World Tour en México.

Después de un breve espectáculo de luces y pirotécnica, así como un video de aproximadamente cinco minutos que se proyectó en las pantallas gigantes a manera de introducción, Bieber inició la noche vestido con camiseta blanca, pantalón gris y chamarra de mezclilla en color azul, y acompañado por ocho bailarines que los respaldaron en cada una de las coreografías.

Mientras tanto, el Estadio ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, estuvo rodeado durante todo el espectáculo por cientos de padres de familia con sus hijos que no alcanzaron boletos y se conformaron con escucharlo desde afuera, o bien, de padres que prefirieron quedarse a esperar a que sus hijos, que sí alcanzaron boleto, salieran del evento.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue cuando un grupo de 10 niñas regiomontanas, de entre 9 y 14 años de edad, subieron al escenario con él para acompañarlo en la coreografía del tema Children, niñas que fueron elegidas previamente mediante un concurso.

Durante aproximadamente hora y media, Justin Bieber hizo un recorrido musical a través de sus mayores éxitos, como Boyfriend, Believe, What do you mean?, Beauty and a Beat, y por supuesto, Baby y Sorry, dos de sus mayores clásicos.













