Carlos Rivera sumará tres shows en el Auditorio Nacional

Carlos Rivera debutó en el recinto capitalino a mediados del año pasado con su Yo creo Tour, que logró dos conciertos totalmente agotados en el Auditorio Nacional.

Tras recorrer México, España, Argentina y Chile, el intérprete retornará al magno escenario el próximo 25 de marzo.

El cantante mexicano volverá al máximo escenario de espectáculos de América con su gira Yo creo Tour, con la que el año pasado ofreció 43 conciertos en México, España, Argentina y Chile.

Dos de ellos fueron en el Auditorio Nacional, donde debutó el 21 de mayo y luego volvió el 29 de octubre con gran éxito.

Aunque esas fueron sus primeras presentaciones con un concierto propio, Carlos Rivera ya había pisado antes el escenario capitalino, pues en septiembre de 2015 cantó como invitado especial de Juan Gabriel, y un mes después formó parte del elenco de la ceremonia de Entrega de las Lunas del Auditorio, como protagonista de la obra El Rey León, que se llevó el galardón a Música Teatral, y en enero de 2016 participó en el evento Oye.

En su tercer concierto en el recinto capitalino, sus Riveristas, como llama a sus fans, podrán escuchar lo mejor de su discografía, que incluye álbumes como Mexicano (2010), El hubiera no existe (2013) y su más reciente material Yo creo (2016), el cual ya fue reconocido con Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas.

“Para mí ser cantante es mucho más allá de subir a un escenario o sacar discos. Creo que si puedo hacer más que eso y a través de mi música se vayan con alguna motivación…entonces habré hecho una buena labor como cantante y persona.

“La vida y Dios me han dado muchos mensajes a través de las canciones, la vida misma me ha dado pruebas y lecciones que me hacen valorar lo logrado”, señaló recientemente en una entrevista con Publimetro.

El próximo el sábado 2 de septiembre en el WiZink Center (antiguo Palacio de los Deportes) de Madrid, España, Carlos Rivera dará fin a su gira en España.



¿Cuándo?

Carlos Rivera Yo creo Tour se llevará a cabo el sábado 25 de marzo a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional. Boletos: 225 a 1,500, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.