Cosquín Rock México: “Somos un festival antiTrump”

Este año, Guadalajara ya está marcada como la capital de los festivales, después de la Ciudad de México. El Cosquín Rock será quien arranque con los festivales en la ciudad, para abrir el apetito a los diferentes sonidos que llegarán durante 2017.

“Estamos contentos, ya tenemos más de 18 mil boletos vendidos. Creo que el que pega primero, pega dos veces, porque arrancamos a tiempo la preventa de boletos desde el año pasado. Nos ayuda que sea una franquicia de un festival internacional como el Cosquín Rock, que se ha convertido en el más importante de Sudamérica; además el line up que escogimos para esta edición es fuerte con tres o cuatro de las mejores bandas de rock en español mexicanas y otras argentinas que nunca han venido a Guadalajara y que se allá llenan estadios.

“Toda esa combinación nos va bien, en un año bien complicado de festivales, porque creo que será un año coladera, en la que algunos se quedarán y otros como van a llegar se irán”, señaló Alejandro Tavares, promotor del festival.

Cosquín Rock presenta un intercambio cultural entre México y Argentina, por lo que habrá desde música, gastronomía, vinos, pero sobre todo la intención de honrar el castellano.

“Estamos -desde hace tiempo- con la bandera latinoamericana. A mí parecer, los latinoamericanos tienen una onda musical que no tienen los gringos. Preparamos videos que tienen que ver con la onda latina, somos un festival que canta en español. Me parece -no tengo nada contra mis amigos promotores de otros festivales- pero cuando Donald Trump nos está demostrando tanto odio, me parece que apostar por festivales gringos en México, pues la neta no va. Veo que los otros festivales juegan con la onda malinchista, mientras que nosotros buscamos las raíces latinas”.

Durante doce horas de fiesta que promete el festival en el Parque Trasloma de Guadalajara, se busca quitar los muros que otros buscan colocar en la música.

“Todos vamos a cantar en español. Somos un festival antiTrump, ante estos momentos difíciles como de dignidad nacional, por eso están Café Tacvba, Caifanes, Panteón Rococó, Las Pelotas y bandas locales muy nuevas. Somos el único festival que esta programando un intercambio cultural entre Argentina y México”.

Alejandro Tavares añadió que la competencia ayuda, pero todos los festivales a realizarse en México deberían tener una base de agrupaciones nacionales.

“Deberíamos ser como en el futbol, de tener obligatoriamente tres o cuatro jugadores nacidos en México para alinear y apoyar la escena musical mexicana”.

Los mejores se quedarán

El también fundador del festival Rock X la Vida, Alejandro Tavares, enfatizó que este año se pondrá a prueba a los jaliscienses y a los festivales.

“Los promotores que logren hacer la mejor experiencia de festival, son los que se van a quedar para el próximo año. Creo que la competencia si va muchísimo por el line up, por el contenido musical para dar identidad, pero la experiencia es bien importante”.

Publicidad

Corona Stage

14:20 horas. Eruca Sativa

15.20 horas. Machingón

16:35 horas. La Beriso.

18:05 horas. Los Cafres.

20:10 horas. Café Tacvba.

22:50 horas. Panteón Rococó.

Cosquín Rock Stage

14:50 horas. Guasones.

15:50 horas. Golden Ganga.

17:20 horas. Las Pelotas.

19:05 horas. Cuca.

21:30 horas. Caifanes.

Publicidad

Carpa

16:00 horas. Ojo de Buey.

17:00 horas. Víctor Pintos.

18:00 horas. Fanko.

19:10 horas. Zero Kill.

Publicidad

¿Cuándo?

18 de febrero en el Parque Trasloma. Abren puertas a las 12:00 horas. Boleto: 800 pesos